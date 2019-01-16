Выгнала безногого инвалида из квартиры его сестра по суду в Бердске

Судебный пристав из Бердска не оставил в беде мужчину-инвалида, которого по решению суда из квартиры выселила сводная сестра. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в УФССП по Новосибирской области сегодня, 16 января.

В отделе судебных приставов по Бердску на исполнении находилось решение суда о выселении гражданина 1959 года рождения из однокомнатной квартиры. Данное жилое помещение на праве собственности принадлежит родственнице мужчины, которая и обратилась в суд с иском о его выселении.

Выехав по указанному адресу для вручения должнику необходимых документов, судебный пристав-исполнитель не предполагала, что выселять на улицу придется мужчину-инвалида без ноги.

-Гражданин был в растерянности, он не понимал, как ему жить дальше. Понимая, что решение суда уже вступило в законную силу и выселять гражданина все равно придется, судебный пристав, обеспокоенная дальнейшей судьбой мужчины, решила ему помочь. Ситуация осложнялась тем, что у гражданина закончилось действие документов подтверждающих его инвалидность и официально он был лишен статуса «инвалид», а соответственно всех льгот и выплат, — рассказали в ведомстве.

Судебному приставу через органы соцзащиты удалось устроить гражданина в приют для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры пообещали помочь мужчине собрать недостающие справки для прохождения комиссии на подтверждение инвалидности, что позволит мужчине возобновить получение пособий по инвалидности.