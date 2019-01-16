Выгнала безногого инвалида из квартиры его сестра по суду в Бердске

Судебный пристав из Бердска не оставил в беде мужчину-инвалида, которого по решению суда из квартиры выселила сводная сестра. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщили в УФССП по Новосибирской области сегодня, 16 января.
В отделе судебных приставов по Бердску на исполнении находилось решение суда о выселении гражданина 1959 года рождения из однокомнатной квартиры. Данное жилое помещение на праве собственности принадлежит родственнице мужчины, которая и обратилась в суд с иском о его выселении.
Выехав по указанному адресу для вручения должнику необходимых документов, судебный пристав-исполнитель не предполагала, что выселять на улицу придется мужчину-инвалида без ноги.
-Гражданин был в растерянности, он не понимал, как ему жить дальше. Понимая, что решение суда уже вступило в законную силу и выселять гражданина все равно придется, судебный пристав, обеспокоенная дальнейшей судьбой мужчины, решила ему помочь. Ситуация осложнялась тем, что у гражданина закончилось действие документов подтверждающих его инвалидность и официально он был лишен статуса «инвалид», а соответственно всех льгот и выплат, — рассказали в ведомстве.
Судебному приставу через органы соцзащиты удалось устроить гражданина в приют для людей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Волонтеры пообещали помочь мужчине собрать недостающие справки для прохождения комиссии на подтверждение инвалидности, что позволит мужчине возобновить получение пособий по инвалидности.
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Так этот индивидум не ездил на комиссии по инвалидности
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Ну да, с одной ногой это же не проблема одному сгонять в Новосибирск на комиссию
И к чему эта комиссия? Вдруг новая нога вырастит?
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Действительно, к чему эта комиссия. Ведь если у человека нет ноги, надо на нем поставить крест и не прилагать никаких усилий к реабилитации, к тому, чтобы научиться ходить самому с протезом. Реабилитация, ее необходимость и эффективность, коррекция в случае необходимости, это одна из функций такой комиссии.
У меня есть родственник без двух ног. И ездит на комиссии ежегодно без посторонней помощи. Добивается новых протезов по мере надобности. Кстати, бесплатно это без комиссии тоже не сделаешь.
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«Так этот индивидум не ездил на комиссии по инвалидности»
Угадайте с трех раз, почему? Может, по тому, что у него нет ноги, а родным он не нужен? А одному безногому, к чёрту на кулички, с тремя пересадками добраться не реально?
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Откуда вы знаете, что не нужен? Вы знаете всю историю семьи?
У меня перед глазами пример, когда мой дядя работать не может, а на комиссию не идет уже несколько лет. При этом есть возможность свозить, я сама сколько раз предлагала свои услуги. Но прежде, чем ехать на комиссию, надо сдать анализы, пройти ряд врачей. Но нет, этого делать он не будет. Не царское это дело в очереди в поликлинике стоять, даже если тебя туда привезли.
Гораздо проще у сыновей клянчить денег на бутылочку пива почти ежедневно, а у жены три раза в день требовать поесть. Да не абы что, а чтобы с мясом.
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Согласен. Если дело дошло до суда, то договориться с ним не смогли даже со скидками на его состояние. Короче, не всё так просто, как кажется после чтения сегодняшних люминесцентных заголовков.
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а мне и угадывать не надо я знаю. на выпивку и время и деньги и друзья находились
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