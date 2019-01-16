Мусоровоз ударил Toyota Camry на неочищенной дороге в Бердске

16 января около 8.00 на ул. К. Марса в Бердске мусоровоз столкнулся с Toyota Camry. ДТП произошло между домами №24 и 21.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» аварийный комиссар, вызванный оформлять аварию, КамАЗ компании «ЭкоСервис» остановился, чтобы пропустить встречный автомобиль, немного сдал назад и ударил ехавшую следом «Тойоту». Иномарка только выехала с парковки у дома №24 на ул. К. Маркса.

По словам аваркома, Toyota Camry не получила серьезных повреждений, вполне способна самостоятельно двигаться, но страховой компании, где застрахован мусоровоз, все равно придется раскошелиться.

Все участники ДТП в один голос заявили «Курьер. Среда. Бердск», что причиной столкновения стала плохо очищенная от снега дорога. Из-за плотных бугров с обеих сторон проезжей части она сузилась настолько, что две легковые машины с трудом могут разъехаться. Если же по одной из полос едет грузовик, то возникает пробка, а водителям приходится маневрировать, чтобы не попасть в ДТП.

На бугры по обочинам дороги жалуются и пешие местные жители. Пенсионерка Любовь Борисовна из дома №24 на ул. К. Маркса недавно серьезно повредила ногу, упав на накатанной горке.

-Полное безобразие, — оценила пожилая бердчанка ситуацию с переходом через дорогу. — С обеих сторон такие бугры, что ни спуститься, ни подняться невозможно. Пешеходного перехода нет. Скатываешься прямо под колеса машин. Я теперь долго буду лечиться.

Любовь Борисовна была свидетелем нескольких ДТП на этом участке ул. К. Маркса. И сетует на то, что коммунальщикам нет дела до второстепенных дорог, где безопасность людей находится под большим вопросом.

А бердчанам, видимо, придется любоваться на невывезенный утром в среду мусор, поскольку мусоровоз компании «ЭкоСервис» «застрял» с разбирательством из-за ДТП.