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Неожиданно для редакции появился запрос со стороны читателей на PDF-файлы газеты «Курьер.Среда.Бердск». Мы готовы высылать на ваш электронный ящик по средам свежий номер.

16.01.2019 Один комментарий
 
Подпишись на PDF «Курьер. Среда. Бердск»

«Курьер. Среда. Бердск», №48/2018

Неожиданно для редакции появился запрос со стороны читателей на PDF-файлы газеты «Курьер.Среда.Бердск».
Мы идем на встречу и готовы оказывать такую услугу – по средам высылать на ваш электронный ящик PDF-файлы очередного свежего номера «Курьер.Среда.Бердск».
Цена годовой подписки – 550 рублей.
Оплатить можно на карту, на расчетный счет, наличными через кассу.
Заявку можно сделать по тел.8(383-41) 2-70-12, 8 (909)-532-95-38

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А несвежие номера сможете бесплатно присылать? :P

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