Новости от Патриота: Многие уже начали свою пластинку: если еще не подорожало, вот-вот все будет дорожать!

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Итак, НДС с 1 января увеличилось с 18 до 20%.

Многие уже начали свою пластинку: если еще не подорожало, вот-вот все будет дорожать!

Предлагаю внести ясность. Вот список категорий:

— Очень много основных продуктов, в том числе птица, яйца, мясная продукция, растительные масла, сахар, вся молочка, мука, хлебобулочная и макаронная продукция, овощи, изделия для детского и диетического питания; продукция, предназначенная для питания диабетиков, рыба и морепродукты и так далее.

— Большинство продукции, которая предназначена для детей, включая продукты питания, одежду, обувь, мебель, печатную продукцию и так далее

— Медицинская продукция: все, без исключения, производители лекарственной продукции, включая фармацевтические средства

— Печатная продукция: Все издающиеся книги по образованию, науке и культуре

— Племенной скот: крупный и мелкий рогатый скот и остальные типы племенных животных, включая лошадей и свиней

— Авиаперевозки

Это то, что вообще облагалось льготной ставкой НДС в 10%, и здесь изменений нет и быть не может!

Также стоить напомнить многим о том, как именно государство заботится про больных и про образование:

НК РФ предусматривает освобождение от уплаты НДС в случае, если продукты питания произведены или реализуются в столовых образовательных и медицинских учреждений.

Знайте законы и если уж критикуете, делайте это корректно, а не на основе лжи и вранья!