Новости от Патриота: Многие уже начали свою пластинку: если еще не подорожало, вот-вот все будет дорожать!

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да ладно ) как будто подорожание топлива не повлияет на рост цен в магазинах…
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Уже полмесяца прожили с новым НДС.
А топливо все еще не подорожало.
Или вы будущим возмущаетесь как обычно?
P.S. Конечно подорожает, и это известно.
И все подорожает.
Инфляция называется.
И она меньше ставки ЦБ
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вангую, кроме нового оброка в виде «мусорного сбора» скоро будет новый вид заработка для власть имущих :
Группа депутатов во главе с лидером «Справедливой России» Сергеем Мироновым внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий установку в жилых домах систем газовой безопасности за счет жильцов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента. Авторами законопроекта помимо Миронова являются депутаты Олег Нилов, Ирина Гусева, Галина Хованская, Михаил Емельянов.(с)
если бы дома не взрывались сами, то их нужно было бы взорвать — лучшего маркетингового решения для проталкивания такого закона трудно придумать. Любое возражение теперь будет прерываться истеричным взрывом подмазанного в нужных местах депутата: «Вы что, хотите как в Магнитогорске?» Осталось только узнать фамилии владельцев структур, которые готовы за наши деньги продать нам безопасность. Думаю, они неожиданно знакомы всем.
Безопасность наших домов от этого не увеличится — впихивать суперновейшие датчики в разваливающиеся дома, из которых выжимают последние крохи все причастные к их, с позволения сказать, обслуживанию, это примерно как пытаться воткнуть лямбда-зонд, отвечающий за экологическую чистоту выхлопа, в какую-нибудь полуторку военных лет….
То есть, воткнуть-то можно, но на этом, собственно, и все. Чихать хотела их выхлопная система на ваш новомодный девайс. У нее просто нет системы, способной обработать и использовать информацию от него. Единственное, что точно повысится — это размер дохода этих структур и, соответственно, облегчатся кошельки населения.
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вообще не в тему!
тут скорее вопрос такой: ПОЧЕМУ до сих пор такое безалаберное отношение к безопасности граждан?
Вот в частных дома давно газоанализаторы являются необходимым условием и это нормально!
Всегда удивлялся что с советского времени такое безобразие с газом в квартирах творится….
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» ПОЧЕМУ до сих пор такое безалаберное отношение к безопасности граждан?»
кого вы хотите упрекнуть?) неужели наших чиновников ? так они некомпетентны абсолютно , ни в чем ..) об этом сам Медведев сказал :
«…Есть еще одна проблема, о которой можно было бы сказать здесь, в стенах Академии госслужбы — это дефицит соответствующих компетенций в государственном аппарате, вплоть до муниципалитетов. В отраслевых ведомствах, в правоохранительной системе. По некоторым оценкам — не знаю насколько они точнее, но, тем не менее, все-таки, видимо, это цифра имеет право на существование — нам нужно переобучить не менее миллиона специалистов. А значит — максимально оперативно разработать соответствующие программы», — сказал Медведев, выступая на Гайдаровском форуме…» (с)
Прикол в чем…численность чиновников в России составляет 1,273 млн человек. Если переобучить из-за «дефицита компетенций» нужно «не менее» одного миллиона человек, это означает, что практически вся управленческая вертикаль России на сегодня непригодна и некомпетентна. Полностью.
При этом Медведев только лишь обозначает проблему, говорит о том, что «нужно разработать» соответствующие программы. Слово «нужно» в современном лексиконе — самое любимое. Слово «сделано» даже близко не стоит к нему по частоте употребления.
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Только тот, у кого денег куры не клюют, мог не заметить рост цен на продуктовые товары.
Относительно цен на упомянутые яйцо, мясо птицы и т.д. — именно они являют наглядный пример цен, рванувших вверх .
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ага, из-за НДС
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