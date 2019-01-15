Муж убитой Ирины Синельниковой благодарит за собранные 100 тыс. рублей на похороны жены в Бердске

Семья и близкие погибшей от рук покупателей «Пежо» Ирина Синельниковой прекратили сбор пожертвований на ее похороны. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» вечером 15 января сообщила Кристина Янчак, близкая знакомая Ирины.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» прощание с Ириной Синельниковой состоится 17 января в 12.00 в Богоявленском храме Микрорайона.

-На отпевание родственники Ирины приглашают всех, кто желает почтить ее память, — сообщила Кристина.

По ее словам, вдовец Константин Синельников попросил дать «стоп» сбору денег, поскольку уже все решено и почти все счета оплачены. Благотворители собрали порядка 100 тыс. рублей на похороны Ирины. О каждой копейке Константин через пару дней будет готов отчитаться. Но уже сегодня он благодарит всех неравнодушных, оказавших посильную помощь.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск» средства на похороны семье, оставшейся без мамы, жены и дочери из-за двоих подонков очень нужны. Ритуальное агентство выставило счет на 85 тыс. рублей, в 12 тыс. обойдется оградка вокруг могилы на кладбище, в 40 тыс. — поминальный обед. Кроме того, нужно заплатить специалисту, который приведет в порядок лицо Ирины.

16 января пройдут последние приготовления к похоронам, 17-го Ирину предадут земле. Поэтому отчитаться о полученных и потраченных деньгах с предоставлением чеков перед благотворителями Константин Синельников сможет не раньше 19 января.

А правосудие уже вершится над предполагаемыми убийцами Ирины. 14 января бердский горсуд, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», отправил на 2 месяца в СИЗО Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова, которые, по версии следствия, оглушили электрошокером Ирину, затянули удавку на ее шее и выбросили на бетонные плиты у горнолыжного курорта Танай в Кузбассе еще живой.

Они не собирались покупать автомобиль. Эти двое еще в декабре 2018 года запланировали «бизнес» — убивать продавцов авто. Ирина Синельникова стала их первой и последней жертвой.