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Скончалась в реанимации обожженная на пожаре старушка в Бердске

Причины пожара в частном доме еще не установлены. Все материалы по трагическому ЧП отдел надзорной деятельности передаст в Следственный комитет.

15.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Скончалась в реанимации обожженная на пожаре старушка в Бердске

Дом серьезно поврежден огнем

Умерла в реанимации горбольницы 14 января пенсионерка, пострадавшая на пожаре в частном доме на ул. Павлова в Бердске. Она получили сильные ожоги и несколько дней провела в коме.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 8 января вечером сгорел дом №41 на ул. Павлова. Огонь уничтожил не только жилое строение, но и все надворные постройки, а также автомобиль «Лада».

На пожаре пострадали двое — 81-летняя пенсионерка и ее супруг. Еще до приезда пожарных их вытащили из горящего дома сотрудники патрульно-постовой службы полиции Андрей Земнухов, Алексей Огиенко, Сергей Пасканов и Никита Мацокин, заметившие пожар во время патрулирования района.

Причины пожара устанавливаются, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» 15 января начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков. Как только справка о смерти пенсионерки поступит в отдел надзорной деятельности, все материалы по пожару будут переданы в Следственный комитет, сотрудники которого будут выяснять причину пожара и причину смерти пострадавшей на пожаре, пояснил Степоненков.


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