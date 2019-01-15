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Мэр Бердска: Перевозчики будут работать только в системе ГЛОНАСС

В противном случае с ними будут вести претензионную работу и расторгать договор на перевозку пассажиров.

15.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Мэр Бердска: Перевозчики будут работать только в системе ГЛОНАСС

Общественный транспорт Бердска представлен муниципальными автобусами и частными маршрутками

В прошедшие праздники муниципальные автобусные маршруты работали в режиме выходного дня в Бердске. Выполнение планового количества рейсов составило 98% в целом, в отдаленные районы — 100%, сообщила на совещании чиновников 14 января начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— Горожан волнует не только муниципальный транспорт. Контроль, который я организовал вместе с вами в праздничные дни, показал другую цифру. Я принял следующее решение: все перевозчики работают только в системе ГЛОНАСС. Я не воспринимаю никакие объяснения по поводу того, что машина сломалась и ее заменили на другую, в которой нет ГЛОНАССа. Переставить его минутное дело. На линию должна выходить машина, которая находится в системе контроля ГЛОНАСС. Второе, дано поручение вывести системное обеспечение на ЕДДС и в выходные и праздничные дни дежурные по городу будут снимать эту информацию и готовить служебную записку. Если транспорт не был на линии, то это предмет претензионной работы. Объяснение от диспетчера, что он был, а ГЛОНАСС не работал — не воспринимаем. Актируем и если в претензионной работе это становится системой, то мы расторгаем договорные отношения с перевозчиком, который взял на себя миссию перевозить пассажиров города Бердска, — акцентировал мэр Бердска Евгений Шестернин.

Шестернин поручил Нятиной еженедельно докладывать о перевозчиках, которые не выполняют обязательств, и какая претензионная работа проводится с ними.

— Такие перевозчики относятся к разряду недобросовестных. Мы имеем право расторгнуть с ними. Это самоцель — расторгнуть. Самоцель — заставить людей выполнять обязательства. Чтобы пассажиры вместо 8 минут не стояли на остановках по 40 минут, — подчеркнул мэр.


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