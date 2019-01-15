Голикова пообещала прирост населения в России с 2023 года

Убыль населения в России через несколько лет сменится ростом, надеются власти. По оценкам Голиковой, это должно произойти уже в 2023–2024-м. В прошлом году численность населения сократилась впервые за десять лет.

В правительстве рассчитывают, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом. Об этом, выступая на Гайдаровском форуме, рассказала вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.

«Мы рассчитываем, что негативная тенденция по естественной убыли населения начнет меняться в 2023–2024 годах», — сказала Голикова. Регионами с самой высокой убылью населения, по ее данным, сегодня являются Псковская, Смоленская, Тамбовская, Тверская и Тульская области (свыше семи человек на 1 тыс. жителей). При этом в регионах Северного Кавказа, в Якутии, Туве и Тюменской области отмечается естественный прирост, добавила вице-премьер. В целом за 11 месяцев прошлого года, по ее словам, «смертность в стране превысила рождаемость на 193 тыс. человек, или на 1,5 на 1 тыс. населения».

Коэффициент рождаемости, как указала Голикова, тем временем составил 11 на 1 тыс. населения. Это на 5,2% ниже аналогичного периода прошлого года, заметила она, добавив, что смертность составила 12,5 на 1 тыс. населения, «что равно уровню января—ноября 2017 года».

В прошлом году приток мигрантов, который в последние годы компенсировал естественную убыль населения России, перестал покрывать сокращение числа граждан страны. По оценкам Росстата, численность населения впервые за последние десять лет сократилась. За январь—октябрь прошлого года она снизилась на 78,7 тыс. человек, естественная убыль при этом составила 180,5 тыс. человек.

Источник: РБК