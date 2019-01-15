В мировой рейтинг по качеству жизни попал Новосибирск

Нижний Новгород лидирует среди российских городов в 2019 году по качеству жизни с индексом 150,8, занимая 114-е место из 226. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного сервисом Numbeo, который специализируется на сборе статистической информации о городах и странах.

В целом жизнь в городах была исследована по семи основным показателям, включая качество жизни, покупательную способность населения, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходы населения, транспортную загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат. Всего в список входят 226 городов, из которых пять российских. Так, помимо Нижнего Новгорода, Санкт-Петербург оказался на 184-й позиции (111,05), Москва заняла 193-ю строчку (104,07), Екатеринбург — 202-ю (95,3), а Новосибирск расположился лишь на 207-м месте (90,5).

Наиболее комфортными местами для проживания, согласно данным сервиса, считаются столица Австралии — Канберра (224,2), город Эйндховен в Нидерландах (215,7), столица штата Северная Каролина — Роли (215,1), город Аделаида в Австралии (206,4) и Цюрих в Швейцарии (203,8).

Самые низкие показатели отмечены у столицы Филиппин — Манилы (66,6), Пекина (65,1), Дакки (61,7), Лагоса (53,7) и Каракаса (0).

Независимый сайт numbeo.com, публикующий статистические данные, главным образом, о стоимости жизни и потребительских ценах в различных странах, зарегистрирован в Сербии.

«Россия меняется»

Исследователи назвали лучший по качеству жизни город России. Но хороши и другие города, не попавшие в рейтинг, считает политолог Андрей Колядин. Своим мнением он поделился в эфире радио Sputnik.

Нижний Новгород стал наиболее комфортным российским городом для жизни, согласно рейтингу, который опубликовал исследовательский сервис Numbeo. Он занял 109-е место из 226.

В список попали также Санкт-Петербург (182), Москва (191), Екатеринбург (199) и Новосибирск (206).

Пятерку лучших составили Канберра, Эйндховен, американский город Роли, Аделаида и Цюрих.

При этом худшими для проживания городами оказались Манила, Пекин, столица Бангладеш Дакка, нигерийский Лагос и Каракас.

Numbeo специализируется на сборе статистических данных о городах и странах. Эксперты составили рейтинг городов мира по качеству проживания, который основан на восьми индексах. Он оценивает покупательскую способность населения, безопасность, здравоохранение, стоимость жизни, соотношение цен на недвижимость и доходов населения, транспортную загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат.

Политолог Андрей Колядин оценил результаты в эфире радио Sputnik.

«Я всегда отношусь с определенной долей скептицизма к таким исследованиям. Высокое место Нижнего Новгорода в рейтинге – это, конечно, хорошо. Нижний Новгород, бесспорно, очень красивый город, и он заслуживает всевозможных похвал. Но я убежден, что, например, Казань, Тюмень, или те же самые Москва или Санкт-Петербург ничуть не хуже. Россия меняется. За последние полтора десятка лет произошли качественные изменения в жизни многих наших городов. В том числе, например, тех, которые принимали чемпионат мира по футболу. Я был потрясен тем, как изменились, например, Саранск, Самара. И Нижний Новгород тоже сильно изменил свой облик в пользу тех людей, которые там живут и туда приезжают. Так что остается только поздравить этот город, а также все те наши города, которые не названы, но, тем не менее, вполне комфортны для жизни людей», – отметил Андрей Колядин.