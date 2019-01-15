Позиция Японии по Курилам остается неизменной

Позиция Японии в отношении мирного договора с Россией и принадлежности южной части Курильских островов остается неизменной. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил генеральный секретарь японского правительства Есихидэ Суга, сообщает Nikkei.

«Юридическая позиция нашего правительства остается неизменной», — сказал он в ответ на вопрос журналистов.

По словам Суги, на встрече в Москве министры иностранных дел России и Японии Сергей Лавров и Таро Коно «конкретно изложили свои взгляды». «Однако мы договорились с российской стороной не раскрывать содержание переговоров», — добавил он (цитата по ТАСС).

Переговоры министров прошли 14 января. На пресс-конференции по их итогам Лавров заявил о сохраняющихся разногласиях между Москвой и Токио в вопросе мирного договора. При этом он подчеркнул, что страны готовы вместе работать​ на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островам Южно-Курильской гряды».

В преддверии переговоров по проблеме мирного договора российский МИД сообщил о ряде беспокоивших его заявлений японского правительства, в частности, о необходимости «добиться понимания» жителей Южных Курил по вопросу о «переходе территориальной принадлежности островов к Японии». В связи с этим японского посла в Москве Тоехиса Кодзуки вызвали в МИД и предупредили об опасности ​искажения сути «договоренностей лидеров России и Японии об ускорении переговорного процесса».

Подписанию мирного договора между Россией и Японией мешает территориальный спор о Курильских островах, не разрешенный со времен Второй мировой. Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, Москва настаивает, что по итогам войны они стали территорией СССР.

Источник: РБК