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Расчистили зауженную из-за снега дорогу на ул. Маяковского в Бердске

Участок от ул. Свердлова до ул. Кирова был до такой степени заужен, что там едва разъезжались два автомобиля. Бердчане жаловались.

15.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Расчистили зауженную из за снега дорогу на ул. Маяковского в Бердске

Дорожные службы периодически расширяют заваленные при очистке снега бердские дороги

Дорожные службы получили благодарность за расчистку снега на ул. Маяковского от жителей Бердска. Проезжая часть была сужена на участке от ул. Свердлова до ул. Кирова. Об этом на совещании чиновников сообщила начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежда Нятина.

— По данному направлению следуют два автобусных маршрута. Всем спасибо, — поблагодарила дорожников Надежда Нятина.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане жаловались на то, что на участке дороги по ул. Маяковского от Свердлова до Кирова едва разъезжаются два автомобиля.

— Господа работники ЖКХ! Почистите ул. Маяковского (от Свердлова до Кирова участок) от снега. До бордюрного камня, как полагается! Дорога и без того не особо широкая, а сейчас вообще сузилась, скоро машины зеркалами начнут стукаться. Ширина дороги по норме-то какая должна быть? А вы тупо снег на обочины сдвинули и … ждете весны. Кто у нас состояние дорог контролирует? Там скоро только одностороннее движение и будет возможно, — возмущался бердчанин.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Прочистили и вывезли снег — факт.

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