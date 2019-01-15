Расчистили зауженную из-за снега дорогу на ул. Маяковского в Бердске

Скончалась в реанимации обожженная на пожаре старушка в Бердске
Директор КБУ Бердска: Нет проблем по приему платежей за коммунальные услуги
Травников поддержит коммуниста Локтя при выдвижении на пост мэра Новосибирска
Забастовку объявили 30 тыс. учителей в Лос-Анджелесе
Фотомарафон «Армейский альбом» стартовал в «Курьер.Среда.Бердск»
Обмороженное тело продававшей Peugeot Ирины Синельниковой пока не отдают родным в Бердске
Похороны убитой из-за Peugeot Ирины Синельниковой назначены на полдень 17 января в Бердске
Мэр Бердска: Перевозчики будут работать только в системе ГЛОНАСС
Голикова пообещала прирост населения в России с 2023 года
Истощенных девочек 2-х и 5 лет освободили из запертой квартиры в Москве
Прочистили и вывезли снег — факт.
0 1