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Забастовку объявили 30 тыс. учителей в Лос-Анджелесе

Они требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей.

15.01.2019 Фото: pixabay Один комментарий
 
Забастовку объявили 30 тыс. учителей в Лос Анджелесе

Это первая подобная акция в США за последние 30 лет

Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку.
Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что они требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей.

Издание уточняет, что это первая подобная акция протеста за почти три последних десятилетия.

10 января сообщалось, что сотрудники служб по организации безопасных перевозок трёх крупных аэропортов Германии объявили о забастовке.

Источник: RT


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    А разве там не все клево?
    чего бастуют то?

    Thumb up 1 Thumb down 0

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