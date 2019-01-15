Забастовку объявили 30 тыс. учителей в Лос-Анджелесе

Более 30 тыс. преподавателей 900 средних школ в Лос-Анджелесе устроили забастовку.

Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что они требуют повышения оплаты труда, сокращения численности школьных классов и найма дополнительного количества преподавателей и библиотекарей.

Издание уточняет, что это первая подобная акция протеста за почти три последних десятилетия.

10 января сообщалось, что сотрудники служб по организации безопасных перевозок трёх крупных аэропортов Германии объявили о забастовке.

Источник: RT