У проруби в Крещение за безопасностью купающихся будут следить все службы Бердска

Выездное рабочее совещание по организации крещенской купели прошло 15 января на Бердском заливе рядом с парком отдыха «Ремикс» в Бердске.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», крестный ход в Крещение 19 января в Бердске пойдет по короткому маршруту. В бердской мэрии встал вопрос о невозможности прохождения колонны православных по главной улице города от Преображенского храма до проруби, которую сооружают на Крещение на Бердском заливе у парка отдыха «Ремикс». ГИБДД ужесточила требования к безопасности на дорогах. Для сопровождения сотен паломников, идущих по проезжей части Бердска, необходимо как минимум 36 машин. Такого количества транспорта ни у церкви, ни у светской власти нет. Поэтому поступило предложение сократить движение крестного хода — пойти от Сретенского храма.

Крестный ход отправится 19 января в 11.00 от Сретенской церкви. Будет временно приостановлено движение транспорта на ул. Красная Сибирь (у перекрестка с ул. Ленина), ул. Ленина (в районе школы №10) и на ул. Попова (от ул. Ленина до парка отдыха «Ремикс».

На совещании чиновников 14 января мэр Бердска Евгений Шестернин обратился к заместителю главного врача ЦГБ Надежде Шахатовой и начальнику УЖКХ Максиму Совбанову и объяснил, что на этой неделе нужно организовать работу купели. Нужна организация работы скорой помощи в том числе, пояснил мэр. Медицинское сопровождение будет, никогда в нем отказа не было, подчеркнула Шахатова.

По словам Совбанова все работы пройдут по плану. Вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров пояснил, что выездное заседание со всеми службами, которые отвечают за безопасность, пройдет на Бердском заливе 15 января в 11.00.

— Все будет готово к сроку, как обычно, — подчеркнул Захаров.