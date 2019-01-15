Застрял автобус Hyundai с пассажирами на трассе Р-256 под Бердском по пути в Чемал

В ночь на понедельник пассажирский автобус застрял на трассе в Искитимском районе на границе с Бердском.

Как сообщает сайт “Весь Искитим” со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу Искитимского района, рейсовый автобус «Хендай» следовал по маршруту «Новосибирск – Чемал».

14 января в 0.15 на 45 км трассы Р-25» автобус с 18 пассажирами в салоне прекратил движение в связи с неисправностью.»Курьер. среда. Бердск» напоминает, что 10-километровый бердский участок федеральной трассы «Чуйский тракт» заканчивается примерно на 41-м км.

В 1.20 автобус отбуксировали в кафе ближайшей придорожной автозаправочной станции. Позже пассажиров пересадили в другой автобус, и они благополучно продолжили путь в Чемал, уточнили в Центре защиты населения Искитимского района.