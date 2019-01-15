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Новый год в Бердске: ДТП на парковках и смерть на железной дороге

В целом город отметил новогодние праздники без глобальных происшествий.

15.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Новый год в Бердске: ДТП на парковках и смерть на железной дороге

В новогодние праздники ситуацию в городе держали на контроле дежурные в бердской горадминистрации

Без чрезвычайных ситуаций прошли новогодние каникулы в Бердске.

С 1 по 8 января бердская горадминистрация работала в открытом режиме, ситуацию в городе отслеживали дежурные.

По словам вице-мэра по строительству и городскому хозяйству Владимира Захарова, топливно-энергетический комплекс работал устойчиво. Было только одно отключение электроэнергии — 6 января в районе поселка Светлого, в детском лагере им. Дубинина. В течение двух часов силами РЭС дефект был устранен.

За праздничные дни было зафиксировано 15 отключений лифтов, но управляющие компании отреагировали оперативно, пояснил Захаров.

В выходные зарегистрировали три дорожно-транспортных происшествия. Все они произошли на парковках возле многоквартирных домов.

— С отделом энергетики и ЖКХ мы посмотрим, в каком состоянии находятся парковки на территории многоквартирных домов и сделаем соответствующие рекомендации, — отметил Владимир Николаевич.

Произошло три пожара с двумя пострадавшими. Пожар на Герцена, 17, произошел в результате неаккуратного курения. На Павлова, 41, где были два пострадавших, причина возгорания устанавливается. Также устанавливается причина возгорания надворной постройки (летней кухни) на ул. Линейной.

Спасатели привлекались на серьезное мероприятие один раз. В районе Бурмистрово рыбаки застряли на «Ниве» в 8 километрах от берега. Им потребовалась помощь. Выезжали спасатели, вытащили «Ниву». Было спасено четыре человека, от госпитализации они отказались.

— Хочу проинформировать рыбаков: выезд на лед запрещен. Ситуация может быть опасна для жизни, — акцентировал Захаров.

На переезде в районе ул. Калинина погиб мужчина, ориентировочно ему 60-65 лет. Личность устанавливается.

За 8 дней 2918 года из города было вывезено на полигон твердых бытовых отходов 700 тонн мусора, примерно 12 вагонов с углем, отметил Захаров.


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