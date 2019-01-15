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Инструкция: Как вернуть часть уплаченных налогов в виде вычетов

Сэкономить большие деньги можно на строительстве дома, покупке квартиры, лечении или образовании.

15.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Инструкция: Как вернуть часть уплаченных налогов в виде вычетов

Налоговую Бердска курирует Искитимское отделение УФНС

Граждане стали чаще пользоваться возможностью сэкономить на налогах с помощью специальных вычетов. Самый популярный — стандартный вычет на ребенка, однако по суммам лидируют имущественный вычет по расходам на покупку недвижимости.

Налоговый вычет — сумма, уменьшающая размер дохода (так называемую налогооблагаемую базу), с которого уплачивается налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Он в нашей стране, напомним, составляет 13 процентов. В некоторых случаях под налоговым вычетом понимается возврат части ранее уплаченного налога, например, в связи с покупкой квартиры, расходами на образование, лечение, страхование.

За семь месяцев 2018 года имущественными вычетами в России воспользовались чуть больше 4,6 миллиона человек, рассказали «Российской газете» в Федеральной налоговой службе (ФНС). Для сравнения «детский» вычет за это время получили свыше 16,6 миллиона человек.

Для получения вычетов на детей не требуется больших усилий, нужно всего лишь написать заявление в бухгалтерию организации и принести подтверждающие документы, напоминает эксперт компании СКБ Контур Вячеслав Шинкарев. За первого и второго ребенка вычет составляет 1,4 тысячи рублей, за каждого последующего — 3 тысячи, но пользоваться им можно лишь до тех пор, пока ваш годовой доход не превысил порог в 350 тысяч рублей.

За имущественным вычетом стоят достаточно большие деньги, ради них люди готовы тратить время и собирать необходимые документы. Для получения такого вычета есть два основных повода: строительство или покупка недвижимости и продажа имущества. Первый вид вычета позволяет уменьшить облагаемую налогом на доходы физлиц базу на сумму расходов на приобретение жилья. Он ограничен планкой в 2 миллиона рублей, то есть максимально налогоплательщик может вернуть 260 тысяч уплаченного НДФЛ. Дополнительно к вычету можно заявить расходы на уплату процентов по ипотеке. В этом случае предельная сумма расходов составляет 3 миллиона рублей.

«Если сумма налога на доходы физлиц, уплаченного гражданином за последний год, меньше максимально возможного вычета, остаток средств переносится на следующий год. Если же недвижимость приобреталась супругами, каждый из них имеет право получить имущественный вычет, удвоив тем самым сумму компенсации», — поясняет Мария Литинецкая, управляющий партнер компании «Метриум».

Второй вид вычета используется, когда человек продает имущество, которое находилось в собственности больше установленного законом срока владения. Для движимого имущества — это три года, для недвижимого — пять лет, если квартира или дом были куплены до 2016 года, и три года в остальных случаях.
По данным ФНС, вычет, связанный со строительством или покупкой недвижимости, за семь месяцев 2018 года получили 2,8 миллиона человек. Они предъявили к вычету расходы на 1,05 триллиона рублей, сэкономив свыше 136,5 миллиарда рублей.

Вычетом по доходам от продажи имущества воспользовались 1,1 миллиона человек. И еще чуть больше 727 тысяч граждан получили вычет по уплате процентов по кредитам на покупку квартиры или дома.

Лидерство вычета за приобретение недвижимости в группе имущественных вычетов связано с ростом рынка жилищного кредитования, объясняет Мария Литинецкая. Еще одна причина — повышение доступности госуслуг. «При наличии авторизованного личного кабинета подать документы можно в режиме онлайн, не выходя из дома», — констатирует Литинецкая.

Имея авторизованный личный кабинет на сайте госуслуг, документы на вычет можно подать онлайн
Вячеслав Шинкарев обращает внимание на слишком большое расхождение по количеству тех, кто воспользовался вычетом на покупку недвижимости, и тех, кто получил вычет по процентам по ипотеке. «Видимо, сказывается недостаточная осведомленность об этом вычете, — замечает он. — Между тем он тоже позволяет заметно сэкономить. Если налогоплательщик, к примеру, уплатил 200 тысяч рублей процентов за год, он сможет вернуть до 26 тысяч рублей, и так до тех пор, пока проценты по кредиту платятся и они не превысили порог в 3 миллиона рублей».

Популярны в нашей стране и так называемые социальные вычеты. Налоговым дисконтом по расходам на лечение, образование, страхование за 7 месяцев 2018 года воспользовались около 1,5 миллиона человек. Наиболее востребованным был «медицинский» вычет. Его получили более 685 тысяч граждан.

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Сергей

    А про инвестиционный вычет забыли?

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