В лидеры по «мусорной» реформе в России вошла Новосибирская область

Горящая мусорная свалка в Бердске добавляет вредных примесей
Московская область, Ставропольский край, Адыгея и ряд других регионов находятся в числе лидеров по переходу на новую систему переработки отходов. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.
«Очень хорошо сейчас справляются Новосибирск, Московская, Белгородская, Самарская, Мурманская области, Ставропольский край, Чечня, Адыгея», — сказал он, добавив, что на новую систему обращения с отходами уже перешли 69 регионов.
В целом Кобылкин положительно оценил первые результаты реформы. «То, что реформа состоялась, это факт, это нужно признать. Мы с поставленной задачей на первом этапе справились. Ожидается [новый этап] в районе февраля-марта, когда непосредственно будем получать обратную связь от населения», — отметил министр.
В России 1 января начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу, передает ТАСС.
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