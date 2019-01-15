В лидеры по «мусорной» реформе в России вошла Новосибирская область

Московская область, Ставропольский край, Адыгея и ряд других регионов находятся в числе лидеров по переходу на новую систему переработки отходов. Об этом журналистам в понедельник сообщил глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

«Очень хорошо сейчас справляются Новосибирск, Московская, Белгородская, Самарская, Мурманская области, Ставропольский край, Чечня, Адыгея», — сказал он, добавив, что на новую систему обращения с отходами уже перешли 69 регионов.

В целом Кобылкин положительно оценил первые результаты реформы. «То, что реформа состоялась, это факт, это нужно признать. Мы с поставленной задачей на первом этапе справились. Ожидается [новый этап] в районе февраля-марта, когда непосредственно будем получать обратную связь от населения», — отметил министр.

В России 1 января начался переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами, в ее рамках контроль над рынком обращения с отходами перейдет от множества разрозненных компаний к крупным региональным операторам, которые были отобраны по конкурсу, передает ТАСС.

Впрочем, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчане жаловались на невывезенный вовремя мусор после новогодних праздников и непонимание механизма заключения договоров.