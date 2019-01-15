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Насмерть сбил товарняк 59-летнего жителя Бердска

Смертельное травмирование грузовым поездом произошло на переезде в районе ул. Калинина.

15.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Насмерть сбил товарняк 59 летнего жителя Бердска

В Бердске ежегодно регистрируются смертельные случаи на железной дороге

В ночь на 1 января на переезде в районе ул. Калинина погиб мужчина. Ориентировочно ему 60-65 лет, личность погибшего устанавливается, сообщил на совещании чиновников 14 января вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Новосибирского следственного отдела на транспорте Антон Помозов, личность погибшего на переезде установлена — это 59-летний житель Бердска. По факту гибели на железной дороге проводится доследственная проверка, пояснил руководитель следственного отдела на транспорте.


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