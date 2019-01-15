Насмерть сбил товарняк 59-летнего жителя Бердска

В ночь на 1 января на переезде в районе ул. Калинина погиб мужчина. Ориентировочно ему 60-65 лет, личность погибшего устанавливается, сообщил на совещании чиновников 14 января вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров.

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» руководитель Новосибирского следственного отдела на транспорте Антон Помозов, личность погибшего на переезде установлена — это 59-летний житель Бердска. По факту гибели на железной дороге проводится доследственная проверка, пояснил руководитель следственного отдела на транспорте.