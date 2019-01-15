КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю
Продам 2-ю квартиру-изол/планировки-1850 000 руб.
Продам 1-ю
Продам 1-ю
Продам студию на ул. Кристальная 1
Продам 1ку Ключевая 37м 1380.00 89130110664
Продам 2-ю квартиру в центре города
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Медведев вызвал на ковер завышающих цены на бензин нефтяников

Убийц продавца Peugeot Ирины Синельниковой арестовал на 1 месяц и 27 дней суд Бердска

Новый год в Бердске: ДТП на парковках и смерть на железной дороге

В лидеры по «мусорной» реформе в России вошла Новосибирская область

Костер из личных вещей разожгла в квартире пьяная жительница Бердска

Какой подарок будет оригинальным в Бердске?

Застрял автобус Hyundai с пассажирами на трассе Р-256 под Бердском по пути в Чемал

За попытку съесть уголовное дело на 5 лет отправили в колонию жителя Ульяновска

Постельное белье на аутсорсинг передает горбольница Бердска

Скончался раненый ножом мэр Гданьска

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Медведев: длинные новогодние каникулы вредят экономике

По словам премьер, «14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает».

15.01.2019 Фото: ru.tsn.ua 10 коммент.
 
Медведев: длинные новогодние каникулы вредят экономике

Дмитрий Медведев озабочен длинными праздниками

Премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что длинные новогодние праздники в России вредят экономике, об этом он заявил на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

«Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создает, но очень хорошо отмечает», — сказал Медведев.
Он также поздравил гостей церемонии с праздниками.

«И хотя сегодня старый Новый год и, казалось бы, все уже закончилось, но для вас это точно не закончилось, потому что вчера был ваш профессиональный праздник, ну а сегодня вручались эти премии», — добавил премьер и пригласил всех выпить по бокалу шампанского.

Согласно постановлению правительства, в эти новогодние праздники россияне отдыхали с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Также продолжительный отдых ждет на майские праздники — с 1 по 5 и с 9 по 12 мая.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Медведев вызвал на ковер завышающих цены на бензин нефтяников 6 пожарных машин съехались к общежитию в Бердске из-за задымления Убийц продавца Peugeot Ирины Синельниковой арестовал на 1 месяц и 27 дней суд Бердска

(10) Комментариев

  1. Зверь

    А мне кажется что Медведев Д.А вредит экономике :-D

    Thumb up 22 Thumb down 2

  2. Да уж..

    Ну не гений ли? Да и вообще — народ вредит его правительству. То работать под старость не хочет, то возмущается хамством чинуш. Индексаций каких-то ещё просят эти «замкадыши», прибавок, дотаций.. Совсем оборзели, паразиты…

    Thumb up 17 Thumb down 2

    • Александр

      А вам их не жалко? Вы бессердечный человек. Чиновникам достался такой никудышный народ. Работать не хочет, рожать отказывается. То на пенсию ломится то вообще норовит сдохнуть.

      Thumb up 14 Thumb down 2

  3. Новый мэр

    Медведев, вот вред для экономики

    Thumb up 15 Thumb down 2

  4. Аноним

    Даёшь нового мэра в председатели Правительства :-D Он опытный. Не в декрете. Возраст тот. Его все знают. Ну чем не председатель :-D

    Thumb up 4 Thumb down 0

  5. Аноним

    Какие 14 дней? В этом году 10 дней отдыхали, из них четыре законных субботы и воскресенья. То есть праздничных дней всего 6.

    Thumb up 3 Thumb down 2

  6. Поросёнок Пётр

    Что вы на Димку навалились, он вообще что решает?
    Шут гороховый при царе и зиц-председатель.

    Thumb up 1 Thumb down 2

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Виниры, коронки E-MAX 17500 руб. ПОД КЛЮЧ!
Колибри, стоматологическая клиника
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика