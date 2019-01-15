Медведев: длинные новогодние каникулы вредят экономике

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А мне кажется что Медведев Д.А вредит экономике
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Ну не гений ли? Да и вообще — народ вредит его правительству. То работать под старость не хочет, то возмущается хамством чинуш. Индексаций каких-то ещё просят эти «замкадыши», прибавок, дотаций.. Совсем оборзели, паразиты…
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А вам их не жалко? Вы бессердечный человек. Чиновникам достался такой никудышный народ. Работать не хочет, рожать отказывается. То на пенсию ломится то вообще норовит сдохнуть.
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Медведев, вот вред для экономики
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Даёшь нового мэра в председатели Правительства Он опытный. Не в декрете. Возраст тот. Его все знают. Ну чем не председатель
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Какие 14 дней? В этом году 10 дней отдыхали, из них четыре законных субботы и воскресенья. То есть праздничных дней всего 6.
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у Медведева свой мир. С нашим не пересекается.
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Это Медведев 14 дней отдыхал
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29, 30 работа так себе в обычных местах.
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Что вы на Димку навалились, он вообще что решает?
Шут гороховый при царе и зиц-председатель.
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