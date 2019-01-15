Медведев вызвал на ковер завышающих цены на бензин нефтяников

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал от вице-премьера Дмитрия Козака «вызывать» глав компаний, которые не смогут соблюдать соглашение о ценах на бензин.

«Если возникают какие-то отклонения [от уровня цен], особенно в части крупнейших поставщиков, вертикально интегрированных компаний, просто вызывать их, напоминать положения этого соглашения, — заявил он на совещании с вице-премьерами, обращаясь к курирующему отрасль Дмитрию Козаку. — А если ситуация где-то будет дестабилизирована — принимать различные меры реагирования, включая меры и антимонопольного регулирования, и меры, предусмотренные этим самым соглашением».

«Надеюсь, что наши крупнейшие компании удержатся в рамках этих всех решений, которые были приняты и которые позволяют нам держать ситуацию с ценами на приемлемом уровне», — добавил глава кабмина.

Заградительные пошлины на экспорт нефти

Медведев также рассчитывает, что кабмину не придется вводить заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов, передает ТАСС.

«Надеюсь, что нам не придется прибегать к крайним мерам, которые неоднократно анонсировались, но на которые мы не пошли: я имею в виду так называемые заградительные пошлины на экспорт [нефти и нефтепродуктов]», — сказал он.

По словам Медведева, правительство России внимательно следит за динамикой цен на бензин. «Мы в целом внимательно следим за ситуацией, чтобы избежать необоснованного роста цен на топливо», — заявил он.

Премьер напомнил, что, согласно достигнутой договоренности, рост цен на топливо не должен превышать уровень инфляции. «В свою очередь мы готовы оказывать поддержку нефтяному сектору, чтобы таможенно-тарифные льготы в нефтедобыче были сохранены в полном объеме, — сказал он. — Надеюсь, что это даст возможность соблюдать все договоренности».

Пора искать компромисс, прокомментировал в эфире радио Sputnik ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Правительству будет сложно провести такую же операцию, как в ноябре.

Тогда нефтяники были не готовы к ультиматуму. Они могли лишиться права экспорта нефтепродуктов. Из 280 млн тонн, которые мы перерабатываем, только 90 тонн идут на внутренний рынок. Поэтому нефтяники вынуждены выполнять свою часть обязательств. Теперь правительство обращалось к нефтяникам, чтобы они выполняли соглашение ОПЕК+. Уже надо искать компромисс», – считает Игорь Юшков.

К марту нефтяники могут получить преференции, считает эксперт.

«Доходы в бюджет довольно существенны, можно поступиться акцизом, то есть за счет акциза амортизировать рост цен на нефтепродукты. Нефтяники могут получить какие-то преференции, прежде всего, в виде плавающего акциза. Они продолжат сдерживать рост цен, но получат снижение акциза. Соглашение останется, государство продолжит регулировать цены на внутреннем рынке, но механизм регулирования изменится, он будет не только за счет компаний, но и за счет поступления бюджет», – рассказал Игорь Юшков.

Эксперт также добавил, что государство должно влиять на цены рыночными инструментами, а не ручным регулированием.

«Ручное регулирование – ненормальная ситуация. Рынок должен определять цены, иначе зачем нужна, например, Антимонопольная служба (ФАС).

Если с пополнением бюджета все будет нормально, государство постепенно вернется к рыночной модели», – считает Игорь Юшков.