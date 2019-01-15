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Скончался раненый ножом мэр Гданьска

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Скончался раненый ножом мэр Гданьска

На благотворительном концерте Павел Адамович получил серьезные ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости. 27-летний подозреваемый в убийстве не признал свою вину.

15.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Скончался раненый ножом мэр Гданьска

Напавший с ножом преступник недавно вышел из тюрьмы

Глава администрации польского города Гданьск Павел Адамович, на которого накануне напали во время благотворительного концерта, скончался в больнице.

53-летний мэр польского города Гданьск Павел Адамович, на которого 13 января напал вооруженный ножом мужчина, умер в больнице. Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на Томаша Стефаньяка, главного врача Университетского клинического центра в Гданьске. Информацию также подтверждает Reuters со ссылкой на работников больницы.

Адамович получил серьезные ранения сердца, диафрагмы и брюшной полости.
«Несмотря на все предпринятые усилия, мы не смогли спасти его», — сказал Стефаньяк.

На официальной странице Адамовича в Twitter появился черно-белый портрет мэра с датами его жизни.

Нападение произошло вечером накануне, 13 января, во время благотворительного концерта в польском городе. Преступник выбежал на сцену и несколько раз ударил мэра ножом. Он прокричал, что незаслуженно отбывал наказание в тюрьме. Его задержали на месте. Позже стало известно, что нападавший — 27-летний Стефан У. Польские СМИ писали, что он мог попасть на сцену по удостоверению сотрудника СМИ.

Адамовича доставили в больницу, где ему сделали операцию. До последнего момента его жизнь поддерживал аппарат искусственной вентиляции легких.

Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский выразил свои соболезнования семье и близким Адамовича. «Я выражаю свои соболезнования после трагической смерти в результате преступного нападения на господина Павла Адамовича, мэра Гданьска», — цитирует его слова Польское радио.

​Вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс также выразил свои соболезнования. «Такое бессмысленное насилие. Мои мысли и молитвы с его родными и друзьями», — отметил он.

Мужчина, который нанес ножевые ранения мэру Гданьска Павлу Адамовичу, на допросе не признал свою вину в убийстве политика, цитирует Польское радио пресс-секретаря окружной прокуратуры Гражину Ваврынюк.

Она добавила, что мужчине предъявлены обвинения в убийстве.

Мужчина, 27-летний Стефан (фамилия не раскрывается) напал на Адамовича во время благотворительного концерта. Нападавший выбежал на сцену и несколько раз ударил мэра ножом, прокричав, что незаслуженно отбывал наказание в тюрьме. Стефан только в прошлом месяце освободился из тюрьмы, где провел несколько лет по обвинению в грабеже, уточнял Reuters. Его задержали на месте преступления.

Адамович был доставлен в больницу, но через несколько часов скончался от полученных ранений.

Источник: РБК

 


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