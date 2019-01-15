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Обмороженное тело продававшей Peugeot Ирины Синельниковой пока не отдают родным в Бердске

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Обмороженное тело продававшей Peugeot Ирины Синельниковой пока не отдают родным в Бердске

Муж погибшей Константин Синельников не знает, как сказать детям, что мама не вернется. У 10-летней дочери он забрал телефон и пока не отпускает в школу. Пока неизвестно, когда Ирину в гробу привезут родным из Кемерова.(ПОДРОБНОСТИ, ВИДЕО)

15.01.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Стоп-кадр с видео Свидетеля 14 коммент.
 
Обмороженное тело продававшей Peugeot Ирины Синельниковой пока не отдают родным в Бердске

Константин Синельников получил 500 рублей от семьи убийц жены

Муж бердчанки, которая утром 11 января уехала заключать сделку продажи черного Peugeot и не вернулась, Константин Синельников рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 января, что пока не известно, когда семья сможет попрощаться с дочерью, женой и мамой Ириной Синельниковой.

-Тело все еще на экспертизе, сегодня станет только известно, когда ее привезут. Обморожение очень сильное, наверное, для следствия нужно время, — предполагает Константин.

Муж убитой уже осознал, что Ирина больше не вернется домой, но с каждыми днем от этой страшной правды становится сложнее жить. Дети до сих пор ждут, когда мама войдет в дверь, но пока Константин не знает, как сказать малышам, что этого не произойдет:

-Ребенка в школу нужно отправлять, как-то говорить ей об этом надо. Ей уже 10 лет, все понимает. Дочь видела в интернете и социальных сетях, что маму ищут. В школу ее пока не пускаю, телефон забрал. Не знаю, как сказать, что мама не придет.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вчера, 14 января, председатель горсуда Бердска Павел Яковинов вынес вердикт: заключить под стражу двух подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова на срок 1 месяц и 27 дней. Константин не задавался вопросом, каким должно быть наказание за убийство любимого человека, полагается на справедливое решение суда.

-Думаю, все знают, какое наказание должно быть для них, но у нас давно запрет на такой приговор (смертную казнь — прим. ред.). Суду виднее. Мне родственники одного из убийц перечислил 500 рублей, извинились и выразили соболезнования. Они взрослые люди, есть своя голова на плечах. За них не должна отвечать мать, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» Константин Синельников сегодня, 15 января.

Он отметил, что Ирина всегда продавала машины возле дома под запись видеокамер. В тот день, 11 января, уходя, она оставила спящих детей дома. Но предупредила бабушку, проживающую в доме на одном участке с семьей Синельниковых, что скоро вернется.

Семья убитой продолжает сбор средств на похороны Ирины Синельниковой. Вы можете отправить деньги на карту Сбербанка Константина Синельникова, привязанную к его телефонному номеру: 8913-460-11-91.

Подозреваемые в страшном убийстве бердчане Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов были задержаны по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения 11 января бердчанки Ирины Синельниковой. 13 января подозреваемые были установлены и задержаны полицией Новосибирской и Кемеровской областей.

Напомним, что по данным следствия, представшие перед судом Фурсов и Белоусов, в конце 2018 года путем предварительного сговора решили наживаться убийством продавцов автомобилей. Их первой жертвой стала Ирина Синельникова. Она выставила на продажу черное Peugeot 407 за 248 тыс. рублей. И 11 января поехала показывать автомобиль покупателям.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», оба супруга Синельниковы занимались перепродажей авто — это был их семейный бизнес, которым они занимались по меньшей мере два года. Константин Синельников 11 января был в отъезде, поэтому на сделку поехала его жена.

До офиса для оформления справки в Северном микрорайоне Бердска Ирина так и не доехала. Хотя есть видеозапись, на которой видно, что черный «Пежо» выезжает из Бердска в районе поста ГИБДД на федеральную трассу Р-256. Именно там Ирина встречалась с покупателем примерно в 10.00. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой.

-Часа в три дня мне позвонил Константин, обеспокоенный тем, что Ира не выходит на связь. Спросил, оформлялась ли машина. Я сказала, что нет. Он сразу понял, что что-то случилось. И мы решили, что надо дать информацию в поисковые группы, — комментировала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина, сотрудник офиса по выдаче счетов-справок, которая должна была оформлять сделку.

Следствие предполагает, что двое при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге скрыв труп потерпевшей. На судебном заседании по мере избрания пресечения прозвучала версия следствия о том как, было совершенно преступление. Предположительно Фурсов использовал при нападении на жертву электрошокер, в это время Белоусов затягивал удавку на шее Ирины Синельниковой. Подозреваемый Дмитрий Фурсов был против заключения его под стражу, а его подельник не возражал против заключения под стражу — он признает свою вину в убийстве.

Утром 13 января по требованию правоохранительных органов поисково-спасательные мероприятия в поселке Новом были экстренно свернуты, сообщала «Лиза Алерт». Именно в Новом камеры зафиксировали проезд черного «Пежо». Поиск шел в сотрудничестве с органами следствия. Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов «Маяк», «Лиза Алерт» и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу.

Как выяснилось позже, тело Ирины Синельниковой обнаружили полицейские утром 13 января в районе горнолыжного курорта Танай в Кемеровской области. Это в 160 км от Бердска. По предварительной информации, у Ирины были связаны руки. Предполагали, что ее выбросили еще живой, и она скончалась от переохлаждения, сообщали «Курьер. Среда. Бердск» близкие погибшей. Но, судя по всему, убийцы спрятали ее уже мертвой. Или они не опасались видеокамер на кемеровской трассе и патрулей ГИБДД?

Видео РЕН-ТВ


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Весь сюжет: Ирина Синельникова

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(14) Комментариев

  1. Аноним

    При таком виде деятельности риск возрастает до 80 процентов
    Поэтому , сейчас уже ничего не сделаешь
    А детям про смерть матери прийдется сказать родственникам . И сказать надо , как было
    Иначе , найдутся люди , которые скажут это по другому , а это может стать ещё большим ударом
    Папе и родственникам сил это все пережить . Самое ужасное будет, когда они ее увидят . Одно дело, когда человек постепенно уходит, а когда такой случай , то это ужасно
    И детям надо объяснить все до похорон иначе , когда они увидят мать может быть неизвестно что
    Сил вам и ещё раз сил выдержать все это

    Thumb up 38 Thumb down 3

    • Аноним

      Я не знаю, сколько лет маленькому ребёнку. Но, если он сильно маленький, то лучше его не брать на похороны
      Дитё не поймёт ничего… а вам будет не до него , у ребёнка свой мир , да и о его здоровье надо подумать ..
      Сил родным вырастить ребятишек …

      Thumb up 22 Thumb down 1

  2. Гость

    «Или они не опасались видеокамер на кемеровской трассе и патрулей ГИБДД?»
    ————————————
    Конечно, не опасались. Пока ехали, еще никакого розыска не было, даже продать успели. А вот на что в дальнейшем эти дебилы рассчитывали? Что искать не будут или не вычислят?

    Thumb up 31 Thumb down 1

  3. Новый мэр

    Горе страшное,папе сил, Детки теперь его всё,

    Thumb up 16 Thumb down 1

  4. Аноним

    Надо сказать девочке как можно скорее. Знаете, это очень обидно, осознавать, что все вокруг знали, но молчали, сочувственно смотрели и вздыхали. Была в такой ситуации, будучи беременной, меня якобы берегли от шока. До сих пор не могу простить тем людям, что я не смогла вовремя осознать своё горе и попрощаться с близким мне человеком.

    Thumb up 22 Thumb down 2

    • Аноним

      Взрослая беременная женщина и ребенок не одно и то же. Здесь действительно нужна консультация детского психолога.

      Thumb up 7 Thumb down 3

  5. Аноним

    Лучше обратиться к детскому психологу и посоветоваться,как сказать детям В каждой школе должен быть психолог или можно позвонить на горячую линию,где можно получить консультацию детского психолога. И может даже и не стоит детям видеть маму в гробу. Это еще больше нанесет им душевную травму.Сказать над,но как….это вопрос очень сложный.

    Thumb up 10 Thumb down 2

  6. Аноним

    Считаю,что детки еще совсем маленькие и не стоит им видеть маму в гробу. Не надо их брать. Не стоит им видеть этот ужас((( Позвоните на горячую линию и проконсультируйтесь,как себя веси в данном случае,как сказать о том,что случилось с мамой.
    • Детская горячая линия психологической помощи (24 часа многоканальный). 8-800-200-01-22
    Многопрофильная психологическая помощь всем взрослым. Дежурят психотерапевты, медицинские психологи и врачи-психиатры, 8-800-200-47-03 (круглосуточно)
    Обратитесь.

    Thumb up 11 Thumb down 5

  7. Аноним

    Если меня не подводит зрительная память ,то Белоусова я видела на Северном мик-не,возможно,жил по соседству где-то. И,возможно,они причастны и другим случаем угона машин. У нас там несколько машин тоже были угнаны и перепроданы. Не их ли рук дело?

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  8. Тата

    Страшная трагедия,сил вам пережить это горе.А посоветовать действительно может только психолог,девочка большая и все понимает,она верит и все ждет возвращения мамы,и дайте ей шанс посмотреть на нее последний раз в жизни…О,Боже ,как это все ужасно…Если не с кем оставить малыша,то я могу побыть с ним .Если нужна моя помощь,напишите,я с 11 не «отлучаюсь» и в курсе этих ужасающих событий,и если могу быть вам полезна то помогу ,чем могу.

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