Обмороженное тело продававшей Peugeot Ирины Синельниковой пока не отдают родным в Бердске

Константин Синельников получил 500 рублей от семьи убийц жены
Муж бердчанки, которая утром 11 января уехала заключать сделку продажи черного Peugeot и не вернулась, Константин Синельников рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 15 января, что пока не известно, когда семья сможет попрощаться с дочерью, женой и мамой Ириной Синельниковой.
-Тело все еще на экспертизе, сегодня станет только известно, когда ее привезут. Обморожение очень сильное, наверное, для следствия нужно время, — предполагает Константин.
Муж убитой уже осознал, что Ирина больше не вернется домой, но с каждыми днем от этой страшной правды становится сложнее жить. Дети до сих пор ждут, когда мама войдет в дверь, но пока Константин не знает, как сказать малышам, что этого не произойдет:
-Ребенка в школу нужно отправлять, как-то говорить ей об этом надо. Ей уже 10 лет, все понимает. Дочь видела в интернете и социальных сетях, что маму ищут. В школу ее пока не пускаю, телефон забрал. Не знаю, как сказать, что мама не придет.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вчера, 14 января, председатель горсуда Бердска Павел Яковинов вынес вердикт: заключить под стражу двух подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой Дмитрия Фурсова и Станислава Белоусова на срок 1 месяц и 27 дней. Константин не задавался вопросом, каким должно быть наказание за убийство любимого человека, полагается на справедливое решение суда.
-Думаю, все знают, какое наказание должно быть для них, но у нас давно запрет на такой приговор (смертную казнь — прим. ред.). Суду виднее. Мне родственники одного из убийц перечислил 500 рублей, извинились и выразили соболезнования. Они взрослые люди, есть своя голова на плечах. За них не должна отвечать мать, — высказался «Курьер. Среда. Бердск» Константин Синельников сегодня, 15 января.
Он отметил, что Ирина всегда продавала машины возле дома под запись видеокамер. В тот день, 11 января, уходя, она оставила спящих детей дома. Но предупредила бабушку, проживающую в доме на одном участке с семьей Синельниковых, что скоро вернется.
Семья убитой продолжает сбор средств на похороны Ирины Синельниковой. Вы можете отправить деньги на карту Сбербанка Константина Синельникова, привязанную к его телефонному номеру: 8913-460-11-91.
Подозреваемые в страшном убийстве бердчане Дмитрий Фурсов и Станислав Белоусов были задержаны по уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ по факту безвестного исчезновения 11 января бердчанки Ирины Синельниковой. 13 января подозреваемые были установлены и задержаны полицией Новосибирской и Кемеровской областей.
Напомним, что по данным следствия, представшие перед судом Фурсов и Белоусов, в конце 2018 года путем предварительного сговора решили наживаться убийством продавцов автомобилей. Их первой жертвой стала Ирина Синельникова. Она выставила на продажу черное Peugeot 407 за 248 тыс. рублей. И 11 января поехала показывать автомобиль покупателям.
Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», оба супруга Синельниковы занимались перепродажей авто — это был их семейный бизнес, которым они занимались по меньшей мере два года. Константин Синельников 11 января был в отъезде, поэтому на сделку поехала его жена.
До офиса для оформления справки в Северном микрорайоне Бердска Ирина так и не доехала. Хотя есть видеозапись, на которой видно, что черный «Пежо» выезжает из Бердска в районе поста ГИБДД на федеральную трассу Р-256. Именно там Ирина встречалась с покупателем примерно в 10.00. Дома осталось двое малолетних детей, она надеялась обернуться за час-другой.
-Часа в три дня мне позвонил Константин, обеспокоенный тем, что Ира не выходит на связь. Спросил, оформлялась ли машина. Я сказала, что нет. Он сразу понял, что что-то случилось. И мы решили, что надо дать информацию в поисковые группы, — комментировала «Курьер. Среда. Бердск» Кристина, сотрудник офиса по выдаче счетов-справок, которая должна была оформлять сделку.
Следствие предполагает, что двое при осмотре автомобиля задушили 34-летнюю женщину, после чего направились в Кемерово для перепродажи автомобиля, по дороге скрыв труп потерпевшей. На судебном заседании по мере избрания пресечения прозвучала версия следствия о том как, было совершенно преступление. Предположительно Фурсов использовал при нападении на жертву электрошокер, в это время Белоусов затягивал удавку на шее Ирины Синельниковой. Подозреваемый Дмитрий Фурсов был против заключения его под стражу, а его подельник не возражал против заключения под стражу — он признает свою вину в убийстве.
Утром 13 января по требованию правоохранительных органов поисково-спасательные мероприятия в поселке Новом были экстренно свернуты, сообщала «Лиза Алерт». Именно в Новом камеры зафиксировали проезд черного «Пежо». Поиск шел в сотрудничестве с органами следствия. Около 200 человек — это добровольцы поисково-спасательных отрядов «Маяк», «Лиза Алерт» и местные жители прочесывали огромные территории по колено в снегу.
Как выяснилось позже, тело Ирины Синельниковой обнаружили полицейские утром 13 января в районе горнолыжного курорта Танай в Кемеровской области. Это в 160 км от Бердска. По предварительной информации, у Ирины были связаны руки. Предполагали, что ее выбросили еще живой, и она скончалась от переохлаждения, сообщали «Курьер. Среда. Бердск» близкие погибшей. Но, судя по всему, убийцы спрятали ее уже мертвой. Или они не опасались видеокамер на кемеровской трассе и патрулей ГИБДД?
Видео РЕН-ТВ
При таком виде деятельности риск возрастает до 80 процентов
Поэтому , сейчас уже ничего не сделаешь
А детям про смерть матери прийдется сказать родственникам . И сказать надо , как было
Иначе , найдутся люди , которые скажут это по другому , а это может стать ещё большим ударом
Папе и родственникам сил это все пережить . Самое ужасное будет, когда они ее увидят . Одно дело, когда человек постепенно уходит, а когда такой случай , то это ужасно
И детям надо объяснить все до похорон иначе , когда они увидят мать может быть неизвестно что
Сил вам и ещё раз сил выдержать все это
38 3
Я не знаю, сколько лет маленькому ребёнку. Но, если он сильно маленький, то лучше его не брать на похороны
Дитё не поймёт ничего… а вам будет не до него , у ребёнка свой мир , да и о его здоровье надо подумать ..
Сил родным вырастить ребятишек …
22 1
мальчику 4 года
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«Или они не опасались видеокамер на кемеровской трассе и патрулей ГИБДД?»
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Конечно, не опасались. Пока ехали, еще никакого розыска не было, даже продать успели. А вот на что в дальнейшем эти дебилы рассчитывали? Что искать не будут или не вычислят?
31 1
помимо всего надо быть просто идиотом, что бы сотворить подобное.
26 1
Горе страшное,папе сил, Детки теперь его всё,
16 1
Надо сказать девочке как можно скорее. Знаете, это очень обидно, осознавать, что все вокруг знали, но молчали, сочувственно смотрели и вздыхали. Была в такой ситуации, будучи беременной, меня якобы берегли от шока. До сих пор не могу простить тем людям, что я не смогла вовремя осознать своё горе и попрощаться с близким мне человеком.
22 2
Взрослая беременная женщина и ребенок не одно и то же. Здесь действительно нужна консультация детского психолога.
7 3
Лучше обратиться к детскому психологу и посоветоваться,как сказать детям В каждой школе должен быть психолог или можно позвонить на горячую линию,где можно получить консультацию детского психолога. И может даже и не стоит детям видеть маму в гробу. Это еще больше нанесет им душевную травму.Сказать над,но как….это вопрос очень сложный.
10 2
Считаю,что детки еще совсем маленькие и не стоит им видеть маму в гробу. Не надо их брать. Не стоит им видеть этот ужас((( Позвоните на горячую линию и проконсультируйтесь,как себя веси в данном случае,как сказать о том,что случилось с мамой.
• Детская горячая линия психологической помощи (24 часа многоканальный). 8-800-200-01-22
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Обратитесь.
11 5
Если меня не подводит зрительная память ,то Белоусова я видела на Северном мик-не,возможно,жил по соседству где-то. И,возможно,они причастны и другим случаем угона машин. У нас там несколько машин тоже были угнаны и перепроданы. Не их ли рук дело?
3 4
О, пошли бабкины сплетни на завалинке.
4 2
Он с Северного, всё верно.
Но, уж слишком вы переоцениваете их.
2 1
Страшная трагедия,сил вам пережить это горе.А посоветовать действительно может только психолог,девочка большая и все понимает,она верит и все ждет возвращения мамы,и дайте ей шанс посмотреть на нее последний раз в жизни…О,Боже ,как это все ужасно…Если не с кем оставить малыша,то я могу побыть с ним .Если нужна моя помощь,напишите,я с 11 не «отлучаюсь» и в курсе этих ужасающих событий,и если могу быть вам полезна то помогу ,чем могу.
0 0