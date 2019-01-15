Киев заподозрил в госизмене экс-главу Минобороны Украины

Генпрокуратура Украины подозревает экс-главу Минобороны Дмитрия Саламатина в госизмене «в интересах России», подрыве обороноспособности, государственной и экономической безопасности страны. Об этом в Facebook сообщил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

По данным Генпрокуратуры, Саламатин участвовал «в преступной организации [бывшего президента Украины Виктора] Януковича», завладев чужим имуществом в особо крупных размерах. Он подрывал деятельность госструктур «путем вытеснения Украины с мировых рынков оружия в пользу России».

В частности, Саламатина подозревают в срыве контракта между Харьковским конструкторским бюро машиностроения, предприятиями «Антонов» и «Прогресс» с Минобороны Ирака на $560 млн. Украинская сторона обязалась поставить Багдаду военную технику и обеспечивать ее обслуживание и ремонт.

Дмитрий Саламатин возглавлял Минобороны Украины с начала февраля по конец декабря 2012 года, двумя годами ранее он стал гендиректором концерна «Укроборонпром». В 2006–2011 годах дважды избирался нардепом от Партии регионов, в Верховной раде Украины был первым замглавы парламентского комитета по науке и образованию, а также членом комитета по бюджету.

В 2015 году газета Le Monde и Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовали данные расследования, согласно которым Саламатин в 2006–2007 годах держал на счетах в банке HSBC $11,4 млн, сообщал ТСН. В списки экс-министр обороны Украины занесен как российский клиент, так как своим адресом он указал дом в московском поселке Серебряный Бор. До 2005 года Саламатин имел российское гражданство.

Источник: РБК