Путин: единый мусорный оператор появится до конца 2019 года в России

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2019 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор», пишет РИА Новости.
«Правительству РФ… до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование единой государственной систему учеты твердых коммунальных отходов, предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по каждому субъекту РФ», — говорится в документе.
Кроме того, должно быть предусмотрено создание региональных систем учета твердых коммунальных отходов «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».
Как следует из указа, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную активность в этой области и реализовывать нацпроект «Экология», пишет Коммерсантъ.
Офис компании будет располагаться в Москве, ее учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии.
С 1 января все регионы РФ должны были перейти на новый порядок, при котором всю ответственность за работу с мусором берет на себя региональный оператор. Исключения сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В Минприроды заявили, что к середине января ряд регионов так и не смог присоединиться к «мусорной реформе».
В соответствии с новыми правилами услуга по обращению с ТКО становится коммунальной, и регионы смогут взимать за нее плату. Средняя стоимость услуги составит 120–130 руб. «Методика такова, что регион имеет право взимать плату как с квадратного метра, так и с человека — в разных регионах по-разному»,— сообщил вице-премьер Алексей Гордеев по итогам совещания в правительстве (цитата по ТАСС).
Митинги против свалок и мусоросжигательных заводов стали одним из символов 2018 года. В марте более 50 детей, проживающих в подмосковном Волоколомске, обратились за медицинской помощью после выброса газа с подмосковного полигона «Ядрово», после чего в городе прошла серия протестных акций.
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Путин-единый мусорный оператор
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Недавно аэропортам давали имена. Пришло время свалок,Предлагаю дать имя бердской свалке, мой вариант имени Путина
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Так вот оно что! Просто кто то проллобировал свои интересы у самого царя и весь мусор в РФ решено контролировать из центра. Только толку от этого не будет, у сожалению.
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Почему? Толк будет, только не нам, а тому, кто хочет денег срубить на этом.
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тогда и свозить его к центру.Из окна центра удобнее контролировать.
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Ждём теперь министерство мусора, и министра помоек
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Единый оператор….. Что-то это напоминает /Платон/.
Интересно кому куш достанется. Можно даже погадать.
Ротенберги…, гениальные дети наших верхних чиновников, или еще кто?
Тогда точно цена будет не 94 рубля с носа, а к примеру, 294 рубля.
P.S. Что-то изменений на городской свалке с приходом рег. оператора пока не видно. Никто ничего не сортирует, не сжигает, не обезопасивает. Как валили, так и валят. А ведь обещали переработку ТБО…
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А пока эта система организовывается куда прикажете вывозить отходы? Операторы, которые возили раньше, отказываются возить за предложенный им тариф, «Экология Новосибирск» отвечает на звонки с ожиданием в 10мин., причем отговорка одна, мы работаем, подождите! С частным сектором вообще неясность, скоро люди повезут все отходы в лес и мы получим реформу «Экология» наоборот!
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Куда смотрит ФАС?
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ФАС возьмет «под козырек» и скажет: «Будет исполнено, товарищ Верховный главнокомандующий! Давайте создадим глобального оператора и доверим Роттенбергам!»
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ФАС смотрит на выписке из банка, поступили деньги им ,или нет.
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Посмотрите на дворцовый комплекс наших дорогих братьев Ротенбергов в Жуковке-2 https://i.imgur.com/iBDbw2a.jpg
Думаете легко жить в таком доме? Конечно же нет, столько расходов на его содержание, Платона очевидно уже мало
Так, что мусорный Платон не за горами
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А почему москва и питер исключение там как то по другому мусор вывозят ?
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Вот в частном секторе у меня набирается контейнер за 2-3 месяца,а платить мне придется ежемесячно…Простой вопрос:ЗА ЧТО будут брать с меня деньги?Это рэкет?Тогда стоит обратится в правоохранительные органы.Переворачивать пустой контейнер ежедневно глупо и не рентабельно,вообщем непонятно…
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Вот в частном секторе у меня набирается контейнер за 2-3 месяца,а платить мне придется ежемесячно…Простой вопрос:ЗА ЧТО будут брать с меня деньги. Голосовал? Получи :-
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