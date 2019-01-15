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Путин: единый мусорный оператор появится до конца 2019 года в России

Офис компании будет располагаться в Москве, ее учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии.

15.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск 15 коммент.
 
Путин: единый мусорный оператор появится до конца 2019 года в России

3 января, ул.Ленина,32 Мусорная реформа в Бердске

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2019 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор», пишет РИА Новости.
«Правительству РФ… до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование единой государственной систему учеты твердых коммунальных отходов, предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по каждому субъекту РФ», — говорится в документе.
Кроме того, должно быть предусмотрено создание региональных систем учета твердых коммунальных отходов «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».

Как следует из указа, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную активность в этой области и реализовывать нацпроект «Экология», пишет Коммерсантъ.

Офис компании будет располагаться в Москве, ее учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии.

 С 1 января все регионы РФ должны были перейти на новый порядок, при котором всю ответственность за работу с мусором берет на себя региональный оператор. Исключения сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В Минприроды заявили, что к середине января ряд регионов так и не смог присоединиться к «мусорной реформе».

В соответствии с новыми правилами услуга по обращению с ТКО становится коммунальной, и регионы смогут взимать за нее плату. Средняя стоимость услуги составит 120–130 руб. «Методика такова, что регион имеет право взимать плату как с квадратного метра, так и с человека — в разных регионах по-разному»,— сообщил вице-премьер Алексей Гордеев по итогам совещания в правительстве (цитата по ТАСС).

Митинги против свалок и мусоросжигательных заводов стали одним из символов 2018 года. В марте более 50 детей, проживающих в подмосковном Волоколомске, обратились за медицинской помощью после выброса газа с подмосковного полигона «Ядрово», после чего в городе прошла серия протестных акций.


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(15) Комментариев

  1. Аноним

    Путин-единый мусорный оператор :-D

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    • Новый мэр

      Недавно аэропортам давали имена. Пришло время свалок,Предлагаю дать имя бердской свалке, мой вариант имени Путина

      Thumb up 13 Thumb down 1

  2. Гость

    Так вот оно что! Просто кто то проллобировал свои интересы у самого царя и весь мусор в РФ решено контролировать из центра. Только толку от этого не будет, у сожалению.

    Thumb up 14 Thumb down 1

  3. Новый мэр

    Ждём теперь министерство мусора, и министра помоек

    Thumb up 11 Thumb down 1

  4. Житель Бердска

    Единый оператор….. Что-то это напоминает /Платон/.
    Интересно кому куш достанется. Можно даже погадать.
    Ротенберги…, гениальные дети наших верхних чиновников, или еще кто?
    Тогда точно цена будет не 94 рубля с носа, а к примеру, 294 рубля.
    P.S. Что-то изменений на городской свалке с приходом рег. оператора пока не видно. Никто ничего не сортирует, не сжигает, не обезопасивает. Как валили, так и валят. А ведь обещали переработку ТБО…

    Thumb up 11 Thumb down 1

  5. худой

    А пока эта система организовывается куда прикажете вывозить отходы? Операторы, которые возили раньше, отказываются возить за предложенный им тариф, «Экология Новосибирск» отвечает на звонки с ожиданием в 10мин., причем отговорка одна, мы работаем, подождите! С частным сектором вообще неясность, скоро люди повезут все отходы в лес и мы получим реформу «Экология» наоборот!

    Thumb up 10 Thumb down 1

  6. Аноним

    Куда смотрит ФАС?

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Никола

      ФАС возьмет «под козырек» и скажет: «Будет исполнено, товарищ Верховный главнокомандующий! Давайте создадим глобального оператора и доверим Роттенбергам!»

      Thumb up 4 Thumb down 1

    • Новый мэр

      ФАС смотрит на выписке из банка, поступили деньги им ,или нет.

      Thumb up 5 Thumb down 1

  7. Поросёнок Пётр

    Посмотрите на дворцовый комплекс наших дорогих братьев Ротенбергов в Жуковке-2 https://i.imgur.com/iBDbw2a.jpg
    Думаете легко жить в таком доме? Конечно же нет, столько расходов на его содержание, Платона очевидно уже мало ;)
    Так, что мусорный Платон не за горами ;)

    Thumb up 4 Thumb down 1

  8. Аноним

    А почему москва и питер исключение там как то по другому мусор вывозят ?

    Thumb up 1 Thumb down 0

  9. Аноним

    Вот в частном секторе у меня набирается контейнер за 2-3 месяца,а платить мне придется ежемесячно…Простой вопрос:ЗА ЧТО будут брать с меня деньги?Это рэкет?Тогда стоит обратится в правоохранительные органы.Переворачивать пустой контейнер ежедневно глупо и не рентабельно,вообщем непонятно…

    Thumb up 1 Thumb down 0

  10. Аноним

    Вот в частном секторе у меня набирается контейнер за 2-3 месяца,а платить мне придется ежемесячно…Простой вопрос:ЗА ЧТО будут брать с меня деньги. Голосовал? Получи :- :-D

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