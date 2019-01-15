«С семьи девочки с голубыми волосами 25 тыс. рублей требует психолог школы №9 в Бердске»

Наталья Тарасевич была против фото- и видеосъемки в суде , однако судья удовлетворила ходатайство СМИ
Мама 12-летней школьницы с голубыми волосами Валентина Боянова и педагог-психолог школы №9 Наталья Тарасевич встретились в суде сегодня, 14 января. Поводом послужил иск педагога на многодетную мать, которая ухаживает за инвалидом. По мнению Тарасевич, публикация на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» порочит ее честь и достоинство, деловую репутацию.
Опытного психолога смутила фраза — «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».
Педагог школы №9 подала в суд на маму ученицы, автора ряда публикаций о девочке с волосами Мальвины и «Курьер. Среда. Бердск». Два иска — два судьи. Наталья Тарасевич требует опровержения публикации и возмещения причиненного морального вреда — по 25 000 рублей с каждого ответчика.
Сегодня, 14 января, состоялось первое судебное заседание под председательством судьи Ирины Кадашевой, на которое явились истец и ответчик — Валентина Боянова, мама 6-классницы. Выслушав обе стороны, судья поинтересовалась, готова ли Тарасевич пойти на мировое соглашение. Та не против, но при условии, что редакция «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение фразы, которая по ее мнению, не соответствует действительности.
Однако Валентина настроена решительно, сообщив суду, что ее дочь настаивает: психолог подходила к ней и обращала внимание на то, что из-за нее в яркие цвета начали красить волосы и другие школьницы.
-Почему тогда ваша дочь не подтвердила свои слова в прокуратуре? — поинтересовалась Ирина Кадашева.
Валентина — многодетная мать, ухаживающая за инвалидом
Мать объяснила: девочка отстранено «сидела» в телефоне, на автомате соглашаясь или повторяя фразы педагогов. Судья предложила изучить материалы прокурорской проверки, привлечь в качестве соответчиков «Курьер. Среда. Бердск» и автора публикаций, допросить всех участников истории, а после делать выводы по гражданскому делу.
Стоит отметить, что 8 декабря 2018 года Наталья Тарасевич сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что «содержание беседы» имело другой характер.
-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.
Напомним, что в предыдущих статьях о выгнанной из школы ученицы, был упомянут психолог школы, но его имя озвучено не было. Наталья Тарасевич признала себя тем самым психологом 29 ноября, а уже 3 декабря обратилась в бердский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.
-Моя дочь до сих пор боится ходить в школу. Думает, что все ее разговоры теперь под протокол будут вестись. Она мне рассказывала, что психолог подходил к ней возле раздевалки, говорила о том, что волосы красить в неестественный цвет не стоит, — настаивала Валентина.
Отвечая на вопросы судьи психолог школы №9 Наталья Тарасевич сообщила, что то место, где происходила беседа, оспариваемая в суде, зафиксировано видеокамерой. К сожалению, в эти дни сотрудник школы производил чистку памяти видеозаписей и тот день фиксации был удален.
В качестве свидетелей Наталья Тарасевич пригласила директора школы №9 Веру Забелич и завуча по воспитательной работе. По ее мнению, свидетели смогут рассказать, что дочь Валентины не изменилась в поведении после инцидента, а ведет себя как обычный ребенок.
Следующее судебное заседание у судьи Ирины Кадашевой назначено на 5 февраля.
Напомним, что история об ученице 6 класса, которую по словам ее матери Валентины выгнали из школы, приобрела широкий резонанс. После публикации статьи в «Курьер. Среда. Бердск» прокуратура инициировала проверку в школе №9.
17 декабря помощник прокурора Татьяна Макарова, которая разбиралась в обстоятельствах школьного конфликта, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что проверка завершена. Стороны спора уже встречались в кабинете у прокурора, руководство школы предоставило локальные документы в подтверждение того, что неестественного цвета волосы не соответствуют школьным правилам.
-В локальном школьном акте «Положение о внешнем виде обучающихся», который был утвержден директором школы, принят педсоветом с учетом мнения родителей и учащихся, оговариваются правила внешнего вида. Там есть такие моменты — запрещается окрашивать волосы в неестественный цвет, запрещено ношение пирсинга, оговаривается, какой должен быть у учениц маникюр и макияж, и кому он разрешен. Вот эти положения незаконны. Поскольку образовательные учреждения, согласно закону «Об образовании» существующем в стране, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся и к общему внешнему виду — знаки отличия, цвет и фасон одежды. А макияж, татуировки, пирсинги и цвет волос — образовательные учреждения устанавливать не в праве. Прокуратура в настоящее время подготавливает протест на этот локальный акт, чтобы эти пункты были исключены из положения, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Татьяна Макарова.
Кроме того, в результате проверки не подтвердился факт того, что девочку отправили домой приводить свой внешний вид в порядок, отстранив с уроков. По словам несовершеннолетних учениц, которые были опрошены прокурором, учитель не выгонял одноклассницу из школы.
-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься. Более того, девочки рассказали, что учитель на следующем уроке удивилась, что ученицы с голубыми волосами нет в классе, — резюмировала Татьяна Сергеевна.
Прокурор направил протест в школу, а его рассмотрение взял на контроль.
«Мать объяснила: девочка отстранено «сидела» в телефоне…». Видимо, так же отстранённо и волосы красили.
46 21
Если девочка в присутствии матери на опросе в прокуратуре сидит «в телефоне», не обращая внимания на вопросы прокурора и педагога, то встает вопрос о состоянии девочки. Странно, что она еще чего нибудь более невероятного, чем ее отстранение от уроков, не порассказывала
47 14
Поддерживаю школу и психолога
А при чем тут фраза : « многодетная мать, ухаживающая за инвалидом?»
инвалид причем в этой истории?
65 26
«А при чем тут фраза : « многодетная мать, ухаживающая за инвалидом?»
инвалид причем в этой истории?
А при чём тут 25 тысяч? С какого перепуга, эта психолог ,поставила на счётчик маму девочки??? Что за гопстоп???
«С семьи девочки с голубыми волосами 25 тыс. рублей требует психолог школы №9 в Бердске»
Пускай мама девочки подает встречный иск, на 500 тысяч с этой психолога…….
41 62
Ну давайте тогда ещё к многодетности и уходу за инвалидом добавим какие-нибудь долги по кредитам, давайте «засветим» суммарный ежемесячный доход мамы!!!…
Что за бредни?!
Наличие многодетности и инвалида в семье не даёт права на оскорбление других людей!
А то так можно докатиться и до оправдания грабежа при наличии ипотеки…
9 12
«А то так можно докатиться и до оправдания грабежа при наличии ипотеки…»
Вы себе это хоть раз в жизни скажите! В своём глазу бревна не видишь, в чужом пылинку создаёшь….. Ну вы на всех , кто беспрекословно не выполняет все ваши капризы в суд подаёте?
10 4
Сколько гневных комментариев было. по поводу того что мама не работает.
13 23
То что делает этот псих олог в голубой майке — это тоже работой не назвать, но заплату она исправно получает.
0 0
Думаю мама просит снисхождения,так надо было раньше просить прощения за свою дочку у учителей,а не подливать керосина в горящий спор,раз нет виноватых,все правы…наказать все три стороны и психолога и маму и источник оповещения Курьер.Пусть другим ,кто затевает такую борьбу неповадно будет.Всё должно быть в пределах разумного.
12 27
Нет, мадмуазель.
Все должно быть в пределах законного. Для некоторых вполне разумно убить вкусного молодого человека, расчленить и полакомиться жарким из печени.
6 13
У меня разум,у вас закон,,ну зачем же человеками питаться?вы в каие то крайности уже впали..ужас!
0 0
Вот это психолог. Вместо того чтобы успокоить девочку и замять эту историю, она решила дальше раскручивать, уже через суды, чтобы девочку еще потаскали по судам, да по следователям…
47 41
Молодец психолог, если сейчас не поставить на место маму с садом ,потом их уже не собиреш.Это ради блага других детей неужели вы не понимаете.Это нам потом жить с ними уже престарелым,и ни о каком уважении даже говорить неё приходится чуть вперёд посмотрите!
49 33
Психологу бы учить детей говорить, слышать, слушать, договариваться, прощать и извиняться. А она учит идти в суд и получать деньги. Вот и будут дети в будущем роботами лишенными чувств, но знающими законы и компенсации.
P.S. Этой психологу самой бы к психологу обратиться.
30 37
Родители должны ребёнком заниматься и учить доброму и всему хорошему . Не надо всё перекладывать на школу , тем более , что сейчас у школы почти нет этого права — воспитания
31 16
А я разве сказала, что родители не должны воспитывать? Где вы увидели «перекладывание» на школу?
И родители, и педагоги, и психологи ни в коем случае не должны походить на лебедь, рака и щуку из известной басни.
18 11
у нас сейчас многие учителя на это и заточены. Учить не могут только деньги давай. В **** школе три настоящих педагога, а остальное так недоразумение у доски
9 4
Нормальный психолог
И правильно делает
46 34
А что не так? Единственный законным метод выхода из ситуации. И в смысле «замять»? человека оболгали, а он должен теперь что то «заминать»?
17 12
Психолог судится с матерью , а не с девочкой
А девочка все равно «сидит отстранённо в телефоне», значит вся это история ее не сильно волнует
15 12
Чистка памяти видеозаписей. Кто бы сомневался!
38 11
Там достаточно показаний других детей
15 17
«Там достаточно показаний других детей»
Вы как маленький, вы не подумали, что детям , ЧИСТО ГИПОТЕТИЧЕСКИ; например, можно популярно объяснить, что они вылетят из школы, за неуспеваемость, если не скажут , как кому-то надо……
36 30
Вы лично обвиняете педагогов в запугивании детей????
6 12
Вот и все, вот и все что еще сказать. Вся правда, психолога покрывают, рука руку моет.
6 3
А почему это психолог в голубой блузке? Это в каких-то правилах про психологов есть? Может её из здания суда выпереть, чтобы не оскорбляла?
31 37
Аноним от 16.41
А какая разница в какой она блузке?
Она не на работе
6 11
«Отвечая на вопросы судьи психолог школы №9 Наталья Тарасевич сообщила, что то место, где происходила беседа, оспариваемая в суде, зафиксировано видеокамерой. К сожалению, в эти дни сотрудник школы производил чистку памяти видеозаписей и тот день фиксации был удален.»
Что не надо удаляют( случайно? для суда?), что надо придумывают??? Детектор лжи, бы к этой тёте …….
31 19
К сожалению, в эти дни сотрудник школы производил чистку памяти видеозаписей и тот день фиксации был удален.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2019/01/14/400004-s-semi-devochki-s-golubymi-volosami-25-tys-rublej-trebuet-psixolog-shkoly-9-v-berdske
Архив? Нет, не слышал.
Типичная фенечка — когда надо, то камера почему то всегда «неработает».
Педагоги позорники.
С детями борются, вымещают свои фрейдовские комплексы.
Пусть этот психолог поговорит с десантником из фонтана, тогда и видно станет, какой из неё психолог.
Вот с того сотрудника, который почистил запись, деньги и высчитать и уволить, что б другим не повадно было.
33 24
ага, Яровой на них нет
ps. а, вообще, не ясно что такое «чистка памяти»? А она выборочная что ли?
Система видеонаблюдения же просто затирает самые старые записи для записи новых.
А записи ДО дня инцидента сохранились?
31 8
Прохоров просит суд обязать Навального опровергнуть распространенные сведения, удалить спорный материал и взыскать с ответчика 1 рубль, пояснили в суде.
…………………………………Психолог решила подработать !!
25 17
«-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься.»
Сказать, можно очень по разному……… От интонации, громкости, жестикуляции, до разного сочетания слов и выражений! Всеми этими фокусами-словам, можно придать диаметрально противоположный смысл чему угодно………….. Словами, можно покалечить, как душу, так и тело, ничуть не хуже рукоприкладства! Кстати, очень многие женщины используют этот фокус, для провокации……
28 18
Принципиальность психолога мне нравится. Директор утвердил правильный документ. Чтобы не было протестов по его содержанию, слово «запретить» заменить предложением «рекомедовать учащимся на занятия не приходить с окрашенными волосами, с рисунками на теле, … «
34 14
Вот, что-что, а бороться всеми силами с детьми и их родителями эти горе-педагоги умеют! Этим дамам попробуй возрази. Затравят очень ловко. Вот в этом деле им прям нет равных. Проходили, знаем… Терпения, сил и здоровья маме с девочкой и редакции!
24 44
Ольга, не смешите. Сегодняшних деток попробуй затрави — «обтекать» будешь очень долго. Они прекрасно знают свои права, не заморачиваясь на обязанностях. И когда надо, превращаются в прекрасных артистов, особенно если кто-то из близких подсказывает, какую «роль» нужно играть.
38 21
Не обобщайте и не делайте выводы за весь мир. Вы, видимо, сами из учителей, раз вам так смешно. Столкнулись бы с травлей, не так бы смеялись.
22 29
Не все учителя — монстры. Да не все дети — ангелочки.
— 13 января сообщалось, что в Сызрани школьники избили учительницу физкультуры до потери сознания за попытку разнять драку. Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами. —
12 5
«образовательные учреждения, согласно закону «Об образовании» существующем в стране, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся и к общему внешнему виду — знаки отличия, цвет и фасон одежды. А макияж, татуировки, пирсинги и цвет волос — образовательные учреждения устанавливать не в праве»
Думаю, что когда принимали закон об образовании, никто и не подумал бы, что какой нибудь деточке в 6!!!! классе придет в голову красить голову в ужасный цвет, набивать тату, наносить себе боевой макияж и т.д.
35 12
Ужасных цветов не бывает. Если педагог ужасается просто от какого-то цвета, ему психолог уже не поможет.
13 9
То, что мамочка изобразила на голове дочери (а, я уверена, что это дело рук именно матери, т.к. в 12 лет ребенок еще вполне управляем), иначе, как «УЖАСНЫМ» не назовешь. Это не синий и не зеленый, это именно «УЖАСНЫЙ»
11 11
На вас наверно тоже без слез смотреть нельзя. Но вас то с работы не выгоняют.
0 0
Девочка с голубыми волосами. Мальчик трансгендер. Трансвестит. Это все будет приходить в наши школы благодаря таким яжематерям. Я на стороне психолога. Она борется за то что бы такое безобразие нас обошло
32 23
«Я на стороне психолога. Она борется за то что бы такое безобразие нас обошло»
Заниматься травлей ребёнка в школе и травить всю семью через Комменты, этим теперь занимаются горе-психологи в в современной школе? А ещё деньги выбивать через суд с родителей, сколько на жизнь не хватает?
23 19
Вы забываете, что это мамаша начала всю эту бучу
Причём , лично я все это прочитала в областной прессе , а потом уже здесь .
И потом от неё негатива в комментах лилось очень много( до подачи заявления в суд) причём , не только в сторону педагога , но и других собеседников и оскорбления тоже были , так что не надо про травлю
Вот и разбиралась бы , прежде всего в школе , правильная она наша !
16 13
«Вы забываете, что это мамаша начала всю эту бучу.Причём , лично я все это прочитала в областной прессе , а потом уже здесь .»
Не переворачивайте с ног , на голову! В первых статьях всё написано, как началось! Учителя, обязаны были доучить ребёнка, как положено(не делая ребёнку упрёков), а мать вызвать в школу на следующий день, где лично с ней(без ребёнка) , без свидетелей, всё уладить! В данном случае, учителя рубанули с плеча, не разбираясь, а потом, когда следствие закрутилось, начали пропадать видеодоказательства и ещё и угроза отъёма у матери ребёнка 25 тысяч плюс издержки….
14 8
Вы тоже перевираете информацию, которая была в источниках информации ( прессе)
Почему я должна верить вам?
6 7
Прокуратурой установлено, что никто девочку не выгонял. Или вы не верите прокурору???
5 13
Вот, как раз прокурору и верю
6 3
Никто там ничего не устанавливал. Факт не подтвердился. А это разные вещи.
4 3
Когда искренне борются с безобразием- деньги не требуют .А просто восстанавливают свою репутацию.
13 9
Ничего страшного .
Вот, как раз таки деньги , которые получит психолог и образумят следующих мамаш от таких шагов как здесь
Так сказать , не повадно будет
Подумают десять раз, чему своих детей учить и как самой себя вести
11 18
нанесение морального вреда ещё доказать надо.
Опять же, хотела бы справедливости- просила бы 1 рубль.
Или наказать хочет многодетную штрафом в 25 тысяч(общеизвестно же, что многодетные очень богаты)? Странный «психологический приём».
16 10
Ну, во -первых это ее личное дело сколько потребовать за своё унижение , во- вторых зачем прикрываться этой многодетностью?
Один ребёнок упоминается в данном деле( девочка с зелёными волосами) вот пусть и отвечает за неё и свои недочеты относительно этого ребёнка
Или идёт такая позиция , что многодетным можно творить , что хотят????? Им можно что ли???
10 12
конечно личное. Но, говорю же «унижение» ещё доказывать придётся.
Многодетностью кто прикрывался-то? Вы что-то путаете.
Если же ко мне обращаетесь, то я не оправдываю, а как раз считаю, что вешать дополнительную финансовую нагрузку на многодетную семью как бы… неправильно что ли.
ps. я с самого начал(ещё когда возникла эта тема про волосы) сказал, что её раздувают сами участники и, на мой взгляд, напрасно.
13 5
Надо было психолога в в Москву в психушку свозить, снять с неё нанесение унижения, а заодно проверить на всякий случай на манию величия.
1 0
» готова ли Тарасевич пойти на мировое соглашение. Та не против, но при условии, что редакция «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение фразы, которая по ее мнению, не соответствует действительности.» — по-моему она специально назначила эти 25, чтобы добиться опровержения от Курьера и защиты деловой репутации. Материальной выгоды психолог не ищет.
12 9
не искала бы- не просила бы денег))
а по поводу деловой репутации, если она в самом деле профессионал, то должна была знать про «эффект Стрейзанд»(о котором весьма точно упомянули в комментариях ВК).
моё мнение
13 11
— Выслушав обе стороны, судья поинтересовалась, готова ли Тарасевич пойти на мировое соглашение. Та не против, но при условии, что редакция «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение фразы, которая по ее мнению, не соответствует действительности. —
Читайте внимательнее, аноним!
8 4
«Тарасевич пойти на мировое соглашение. Та не против, но при условии, что редакция «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение фразы, которая по ее мнению, не соответствует действительности»
ВЫ уже для себя окончательно решили? Психолог прав? Мать девочки, публично унизить, вы хотите?
Чисто гипотетически, представим, что всё наоборот! Мать девочки говорила с самого начала правду, а психолог (пользуясь служебным положением) лукавит? Что тогда? Кто кому должен? И сколько? Где детектор лжи? Суд не закончен! Вы столь негативно относитесь ко всем незнакомым, многодетным матерям?
13 9
Опять голубые! да что у нас мирно не могут разрешить эту ситуацию? Где специалисты из отдела образования?
ой извините забыл сейчас учителя-оказывают услуги по образованию.Это я перепутал с теми что учили
26 5
Вот и славненько! Завтра побрею одну половину головы, а вторую выкрашу в кислотно-синий цвет, сделаю пирсинг в носу, брови и губе и татуаж на шее и руках! Давно об этом мечтала и пусть попробуют мне что-то сказать в гимназии!
12 18
Давайте быть толерантными как в гейропе. Ну подумаешь у нас в бердске фекалии постоянно текут и запах неприятный В Венеции тоже пахнет. Предлагаю Бердск сделать второй Венецией. Алигафренов в бердске хватает. Канализацию прорывает
4 16
Судя по вашему тексту, действительно — «Алигафренов в бердске хватает».
11 3
В Венеции пахнет морем и ничего там не воняет
5 3
Да уж. Вам бы бы не судить. И не судимы будете
2 7
Вся эта история поднялась с полуоборота. Всегда в школах
были какие-то происшествия. Ребёнку 12 лет……а нельзя ли было ПСИХОЛОГУ поговорить с ребёнком по-нормальному,
постараться убедить в неправильности его действий.
Иногда ведь с детьми и годами работают, т.е. помогают
ребёнку понять свои ошибки. Но это история с таким оборотом, я считаю в корне не правильна. Сейчас устраивают всякие праздники для детей с красками, где все
вымазаны в разные цвета, вот и результат. Хотелось бы, чтобы эта история закончилась положительно для всех, ведь ребёнку 12 лет.
19 2
— В локальном школьном акте «Положение о внешнем виде обучающихся», который был утвержден директором школы, принят педсоветом с учетом мнения родителей и учащихся, оговариваются правила внешнего вида. Там есть такие моменты — запрещается окрашивать волосы в неестественный цвет, запрещено ношение пирсинга, оговаривается, какой должен быть у учениц маникюр и макияж, и кому он разрешен. Вот эти положения незаконны. —
Может быть положения и незаконны, НО!!!
Но я полагаю, что девочка в начале учебного года всё-таки поставила подпись под этим актом (по крайней мере, и дети и я подписывали в своей школе аналогичную бумагу.)
Так давайте учить детей ЧЕСТНОСТИ! Дал слово – ДЕРЖИ!!! А не ссылаться, после того как накосячил, на незаконность бумаги…
ОБЕЩАЛ — ВЫПОЛНЯЙ!!!
14 13
Вот чему учат педагоги-ходить в суд жаловаться, или может денег хотела подзаработать, находятся люди, которые схемы проворачивают, чтобы легкие деньги получить
13 15
А вот мне интересно, сколько нарушений со стороны взрослых??. И суды проходят, и они остаются неказанными..
А тут ребёнку 12 лет. Вот пусть ПСИХОЛОГ поработает с ребёнком так, чтобы ребёнок пришёл на другой день в школу без страха. См. выше»»»»ОБЕЩАЛ — ВЫПОЛНЯЙ!!!»»»» строго, строго!!!!. Я считаю, работа ПСИХОЛОГА очень тонкая работа, и без нажимов. А вот камеру нужно установить в кабинете ПСИХОЛОГА….Наталья Тарасевич требует возмещения причиненного морального вреда — по 25 000 рублей с каждого ответчика. Извините….а вы подумали а прожиточном уровне многодетной матери?, ах да в семье инвалид………..Стыдоба, 25000 т. руб!!!!, лёгкая нажива.
11 12
Так это … она ещё мало просит …
я бы за свою обиду попросила бы миллион, особенно, когда такие «защитницы» с обвинениями в легкой наживе повылазили
12 14
да обижаться вы можете хоть на сто миллиардов.
Только вот придётся реально это обосновывать. И, если потери деловой репутации(если они были) ещё хоть как-то можно оценить в финансовом выражении, то «моральный вред» это сугубо личные хотелки, которые аргументировать весьма проблематично.
16 8
Вы правы конечно, но это просто что вообще происходит?
Что это за « легкая нажива» и вообще к чему эти разговоры ?
Идёт суд … и человек вправе высказать свои требования . К чему эти все обвинения?
И не должно быть так, что «смягчающим» обстоятельством выступает многодетность !
Изволите отвечать на общих основаниях
8 13
Обвинения?
Вы уверены, что не путаете их с личным мнением?
13 6
Для меня личное мнение, а для психолога может показаться обвинением
Не стоит подливать масла в огонь
Честно говоря, я вообще эту ситуацию не могу понять
Сразу бы мать разобралась в школе и уже бы все про это забыли
8 9
ну, мало ли кому что может показаться.
Для суда этого далеко не всегда достаточно.
Про масло в огонь, дыкть, если бы не суд, сейчас бы никто уже и не вспомнил про эту историю. А так- она будет освещаться в прессе, вне зависимости от желания сторон- участниц конфликта, что лишь придаст ещё бОльший резонанс и распространение. Тот самый «эффект Стрейзанд».
А про «разобраться сразу»- полностью согласен.
PS. Эффект Стрейзанд
В 2003 году один фотограф делал для какого-то проекта снимки Калифорнийского побережья. На одном из 1200 снимков в кадр попал особняк Барбары Стрейзанд. Звезда оказалась не рада такой огласке и натравила на компанию-заказчика своих адвокатов с иском в 50 млн долларов. К слову, пока иск не дошел до суда, фотография была загружена всего 6 раз, при том 2 из них самими юристами Стрейзанд.
Но когда эта история выплыла в СМИ, уже в следующем месяце посещаемость сайта взлетела до фантастических 420 000 посещений. Снимок быстро разлетелся по всему интернету. А печали Барбаре добавило то обстоятельство, что суд Лос-Анджелеса отклонил ее иск, обязав уплатить 150 000 $ владельцу сайта за судебные издержки.
Спустя 2 года журналист Майн Мэсник, описывая другую историю, применил выражение «Эффект Стрейзанд», введя новое понятие в повседневный обиход. ©
9 5
Ага … может психолог эти выигранные от суда деньги потратит потом на нужды школы
5 12
В очередной раз убеждаюсь, какие люди порой работают в школах с детьми. Пример подают детям, видимо.Уже им и прокуратура указала на неправоту, локальный акт был вне закона. Так они давай так защищаться, что стали нападать, удалено. Как не стыдно такими дрязгами заниматься!
11 6
«»»И не должно быть так, что «смягчающим» обстоятельством выступает многодетность !»»». «»»»Молодец психолог, если сейчас не поставить на место маму с садом»»»». Вот это я понимаю…как обиделся ПСИХОЛОГ высокой квалификации!!.
Какой подбор выражений ПСИХОЛОГА……и таким доверять детей??…..Хотелось бы, чтобы как можно быстрей на это
обратили внимание…….
10 5
Это вы типа меня процитировали?
Я вообще к детям отношения не имею и вообще ни каким боком не педагог
А высказать своё мнение имею право , так что извините
4 1
Да всё правильно! Надо как-то осаживать озверевших родителей. Мне одна мамочка такие предъявы кидала… Но после того как я ей показала аудиозапись и две статьи «за клевету и за оскорбление» два года ходила и в глаза заглядывала как обгадившаяся собачонка, пока своего недоумка куда-то не перевела. Учителя! Умейте защищаться, раз уж так мир перевернулся.
8 9
Страшно за детей если у них в школе такой учитель-мучитель.Очень уж странный лексикон для педагога. Однако!
12 6
Вот давайте только не будем сейчас давить на жалость!
Оклеветали человека? — оклеветали!
Раздули из мухи слона? — раздули!
Создали людям проблемы? — создали!
Так пусть теперь отвечают за поступки, а не прячутся за многодетностью.
И Курьеру будет урок, в следующий раз будут думать, прежде чем публиковать ложную информацию, со слов лгуньи-яжематери.
На месте этого психолога мог оказаться любой из нас, вам бы приятно было, если бы вас публично оболгали?
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Одно и тоже лицо пишет под разными именами, и кто????.
Люди которые в курсе всего…..или по просьбе ПСИХОЛОГА?.
Профиль просто зашкаливает, да и образование тоже.
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Да уж… моральный вред ещё действительно нужно в суде доказать. Педагог если бы хотела обелить свою честь, то наверно не требовала ущерб в 75 тысяч а правда, что психолог и директор Школы сестры ? Это многое меняет
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Да, сёстры.
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Ломать нужно эту толерантность по крайней мере в Сибири. Надеюсь наши судьи разберутся. Ну хочет многодетная яжемать чтобы Ее дети в голубой красились. Через год заявит что дочь трансгендером хочет стать. Ну и бог вам в помощь. Едете в Москву. Или гейропу. И там красьтесь в любой цвет и любыми веществами, в серо-буро-малиновый выкрасите себя и детей и вам слова никто не скажет. Хоть пол поменяйте себе и своим детям. А нам здесь этого не нужно. Хорошо что эта ватханалия не в нашей школе.
2 4
Если вам нравятся трансгендеры, не надо навязывать свои фантазии другим.
1 0
Вот после таких психологов ,дети становяться суицидниками!
2 0