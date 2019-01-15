«С семьи девочки с голубыми волосами 25 тыс. рублей требует психолог школы №9 в Бердске»

Мама 12-летней школьницы с голубыми волосами Валентина Боянова и педагог-психолог школы №9 Наталья Тарасевич встретились в суде сегодня, 14 января. Поводом послужил иск педагога на многодетную мать, которая ухаживает за инвалидом. По мнению Тарасевич, публикация на сайте «Курьер. Среда. Бердск» под названием «Скандал: за голубые волосы выгнали из школы 6-классницу в Бердске» порочит ее честь и достоинство, деловую репутацию.

Опытного психолога смутила фраза — «на следующий день школьница боялась идти в школу. Как оказалось, не зря — 23 ноября к 6-класснице подошла школьный психолог, сделав замечания о том, что из-за нее ученица старшего класса пришла на уроки с цветными волосами».

Педагог школы №9 подала в суд на маму ученицы, автора ряда публикаций о девочке с волосами Мальвины и «Курьер. Среда. Бердск». Два иска — два судьи. Наталья Тарасевич требует опровержения публикации и возмещения причиненного морального вреда — по 25 000 рублей с каждого ответчика.

Сегодня, 14 января, состоялось первое судебное заседание под председательством судьи Ирины Кадашевой, на которое явились истец и ответчик — Валентина Боянова, мама 6-классницы. Выслушав обе стороны, судья поинтересовалась, готова ли Тарасевич пойти на мировое соглашение. Та не против, но при условии, что редакция «Курьер. Среда. Бердск» опубликует опровержение фразы, которая по ее мнению, не соответствует действительности.

Однако Валентина настроена решительно, сообщив суду, что ее дочь настаивает: психолог подходила к ней и обращала внимание на то, что из-за нее в яркие цвета начали красить волосы и другие школьницы.

-Почему тогда ваша дочь не подтвердила свои слова в прокуратуре? — поинтересовалась Ирина Кадашева.

Мать объяснила: девочка отстранено «сидела» в телефоне, на автомате соглашаясь или повторяя фразы педагогов. Судья предложила изучить материалы прокурорской проверки, привлечь в качестве соответчиков «Курьер. Среда. Бердск» и автора публикаций, допросить всех участников истории, а после делать выводы по гражданскому делу.

Стоит отметить, что 8 декабря 2018 года Наталья Тарасевич сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что «содержание беседы» имело другой характер.

-Прямых свидетелей этого разговора не было. Разговор был другой, не такой. Девочка в прокуратуре также подтвердила, и ее рассказ запротоколирован, что содержание беседы было абсолютно другим. У нас была беседа в школе с участием мамы девочки, я приложила его копию протокола к исковому заявлению. Я этику педагога-психолога не нарушала, девочку ни в чем не обвиняла, поэтому я обратилась в суд с двумя исками. Один к маме и к вам. Она оговорила меня и преподнесла вам недостоверную информацию, — констатировала Наталья Тарасевич.

Напомним, что в предыдущих статьях о выгнанной из школы ученицы, был упомянут психолог школы, но его имя озвучено не было. Наталья Тарасевич признала себя тем самым психологом 29 ноября, а уже 3 декабря обратилась в бердский городской суд с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации.

-Моя дочь до сих пор боится ходить в школу. Думает, что все ее разговоры теперь под протокол будут вестись. Она мне рассказывала, что психолог подходил к ней возле раздевалки, говорила о том, что волосы красить в неестественный цвет не стоит, — настаивала Валентина.

Отвечая на вопросы судьи психолог школы №9 Наталья Тарасевич сообщила, что то место, где происходила беседа, оспариваемая в суде, зафиксировано видеокамерой. К сожалению, в эти дни сотрудник школы производил чистку памяти видеозаписей и тот день фиксации был удален.

В качестве свидетелей Наталья Тарасевич пригласила директора школы №9 Веру Забелич и завуча по воспитательной работе. По ее мнению, свидетели смогут рассказать, что дочь Валентины не изменилась в поведении после инцидента, а ведет себя как обычный ребенок.

Следующее судебное заседание у судьи Ирины Кадашевой назначено на 5 февраля.

Напомним, что история об ученице 6 класса, которую по словам ее матери Валентины выгнали из школы, приобрела широкий резонанс. После публикации статьи в «Курьер. Среда. Бердск» прокуратура инициировала проверку в школе №9.

17 декабря помощник прокурора Татьяна Макарова, которая разбиралась в обстоятельствах школьного конфликта, сообщала «Курьер. Среда. Бердск», что проверка завершена. Стороны спора уже встречались в кабинете у прокурора, руководство школы предоставило локальные документы в подтверждение того, что неестественного цвета волосы не соответствуют школьным правилам.

-В локальном школьном акте «Положение о внешнем виде обучающихся», который был утвержден директором школы, принят педсоветом с учетом мнения родителей и учащихся, оговариваются правила внешнего вида. Там есть такие моменты — запрещается окрашивать волосы в неестественный цвет, запрещено ношение пирсинга, оговаривается, какой должен быть у учениц маникюр и макияж, и кому он разрешен. Вот эти положения незаконны. Поскольку образовательные учреждения, согласно закону «Об образовании» существующем в стране, вправе устанавливать требования к одежде обучающихся и к общему внешнему виду — знаки отличия, цвет и фасон одежды. А макияж, татуировки, пирсинги и цвет волос — образовательные учреждения устанавливать не в праве. Прокуратура в настоящее время подготавливает протест на этот локальный акт, чтобы эти пункты были исключены из положения, — сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Татьяна Макарова.

Кроме того, в результате проверки не подтвердился факт того, что девочку отправили домой приводить свой внешний вид в порядок, отстранив с уроков. По словам несовершеннолетних учениц, которые были опрошены прокурором, учитель не выгонял одноклассницу из школы.

-Со слов этих девочек, героине нашей истории было сделано замечание учителем по поводу внешнего вида. Классный руководитель сказала, что необходимо привести себя в порядок, когда она придет домой, чтобы она попыталась смыть краску или перекраситься. Более того, девочки рассказали, что учитель на следующем уроке удивилась, что ученицы с голубыми волосами нет в классе, — резюмировала Татьяна Сергеевна.

Прокурор направил протест в школу, а его рассмотрение взял на контроль.