Лавров: признать суверенитет России над Курильскими островами должна Япония

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору после прошедших переговоров в Москве.

По его словам, без признания со стороны Японии суверенитета России над Курильскими островами трудно рассчитывать на прогресс в диалоге.

Он подчеркнул, что это «базовая позиция» России, которая не обсуждается.

«Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — добавил министр.

Он подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды».

При этом Лавров отметил, что у России и Японии есть общее понимание необходимости кардинально улучшить отношения. Так, Москва и Токио договорились разработать новые амбициозные проекты по совместной хозяйственной деятельности на Курилах.

Безвизовый режим

Кроме того, Лавров заявил, что нет никаких препятствий для полного перехода на безвизовый режим с Токио. Режим могут начать с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо.

Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио претендует на Южные Курилы. При этом он отметил, что возможная передача островов не предусматривает выселение россиян. Также Япония планирует предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанных с четырьмя островами Курильской гряды, которые Токио называет «северными территориями».

Вопрос мирного договора

Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного соглашения. Страны так и не заключили его по итогам Второй мировой войны.

Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, аргументирует собственную позицию тем, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению.

Источник: РИА Новости