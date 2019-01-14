Лавров: признать суверенитет России над Курильскими островами должна Япония

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал о разногласиях России и Японии по мирному договору после прошедших переговоров в Москве.
По его словам, без признания со стороны Японии суверенитета России над Курильскими островами трудно рассчитывать на прогресс в диалоге.
Он подчеркнул, что это «базовая позиция» России, которая не обсуждается.
«Позиции изначально были диаметрально противоположными. Мы об этом не раз говорили. Но политическая воля наших лидеров полностью нормализовать отношения между Россией и Японией побуждает нас этот диалог активизировать», — добавил министр.
Он подчеркнул, что Москва и Токио подтвердили готовность работать на основе декларации 1956 года, «что означает прежде всего непреложность самого первого шага — признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая суверенитет России над всеми островами южнокурильской гряды».
При этом Лавров отметил, что у России и Японии есть общее понимание необходимости кардинально улучшить отношения. Так, Москва и Токио договорились разработать новые амбициозные проекты по совместной хозяйственной деятельности на Курилах. Безвизовый режим
Кроме того, Лавров заявил, что нет никаких препятствий для полного перехода на безвизовый режим с Токио. Режим могут начать с безвизовых поездок для жителей Сахалина и Хоккайдо.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что Токио претендует на Южные Курилы. При этом он отметил, что возможная передача островов не предусматривает выселение россиян. Также Япония планирует предложить России отказаться от взаимных претензий на компенсации, связанных с четырьмя островами Курильской гряды, которые Токио называет «северными территориями». Вопрос мирного договора
Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного соглашения. Страны так и не заключили его по итогам Второй мировой войны.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний трактат о торговле и границах 1855 года. Москва, в свою очередь, аргументирует собственную позицию тем, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над этими территориями не подлежит сомнению.
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Неясен главный вопрос — если японцы не признают суверенитет России над всей Курильской грядой, то из слов Лаврова выходит, что разговаривать не о чем. Это, как он говорит, базовая позиция России. Тем не менее, японцы не признают, переговоры идут, японцы — наши друзья, об отмене встречи Путина и Абэ речи нет.
Тогда что обсуждается? И еще одно, что тоже пока постоянно выходит за скобки — почему именно сейчас дозарезу потребовалось снова начинать эту историю с мирным договором и передачей островов? Чем «сейчас» отличается от ситуации, к примеру, годичной давности?
Как показала «пенсионная реформа», если решение принято, то весь цирк устраивается исключительно вокруг подачи этого прискорбного факта. Если помните, звери-министры, включая премьера, грудью стояли за 8-летнее повышение возраста для женщин.
В итоге весь в белом вышел президент и сказал: «Нет, на это я пойти не могу. Никаких 8 лет, только 5 и ни днем больше». После чего обратился к благодарному народу: «Прошу отнестись с пониманием». Народ благодарно отнёсся и заткнулся, пересчитывая, сколько он потерял.
С Курилами, похоже, цирк разворачивается по тому же сценарию. Нам кормят байку, что японцы спят и видят в кармане у себя 4 острова, после чего обеспокоенному населению скормят историю про то, что наши гениальные внешнеполитические деятели сумели отстоять два острова, а два — ну, отнеситесь с пониманием.
После чего года через два тихо и без суеты отчалят и с двух оставшихся. Зато у нас есть мирный договор. Точнее, договор есть у вас, а у нас — небольшая японская благодарность. Нам-то этот договор нафиг нужен, что мы — дети малые?
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