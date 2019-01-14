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Путин: единый мусорный оператор появится до конца 2019 года в России

Офис компании будет располагаться в Москве, ее учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии.

14.01.2019 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Путин: единый мусорный оператор появится до конца 2019 года в России

3 января, ул.Ленина,32 Мусорная реформа в Бердске

Президент России Владимир Путин поручил правительству до конца 2019 года обеспечить создание и функционирование единой государственной системы учета твердых коммунальных отходов, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Президент подписал указ о создании компании по формированию комплексной системы обращения с ТБО «Российский экологический оператор», пишет РИА Новости.
«Правительству РФ… до 1 января 2020 года обеспечить создание и функционирование единой государственной систему учеты твердых коммунальных отходов, предусматривающей: интеграцию электронных моделей территориальных схем обращения с твердыми коммунальными отходами; отражение сведений об обороте твердых коммунальных отходов по каждому субъекту РФ», — говорится в документе.
Кроме того, должно быть предусмотрено создание региональных систем учета твердых коммунальных отходов «на основе информации весового контроля, поступающей в автоматическом режиме с объектов утилизации и размещения указанных отходов, а также информации об их перемещении».

Как следует из указа, оператор будет обеспечивать соблюдение норм законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами, стимулировать инвестиционную активность в этой области и реализовывать нацпроект «Экология», пишет Коммерсантъ.

Офис компании будет располагаться в Москве, ее учредителем станет Министерство природных ресурсов и экологии.

 С 1 января все регионы РФ должны были перейти на новый порядок, при котором всю ответственность за работу с мусором берет на себя региональный оператор. Исключения сделаны для Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. В Минприроды заявили, что к середине января ряд регионов так и не смог присоединиться к «мусорной реформе».

В соответствии с новыми правилами услуга по обращению с ТКО становится коммунальной, и регионы смогут взимать за нее плату. Средняя стоимость услуги составит 120–130 руб. «Методика такова, что регион имеет право взимать плату как с квадратного метра, так и с человека — в разных регионах по-разному»,— сообщил вице-премьер Алексей Гордеев по итогам совещания в правительстве (цитата по ТАСС).

Митинги против свалок и мусоросжигательных заводов стали одним из символов 2018 года. В марте более 50 детей, проживающих в подмосковном Волоколомске, обратились за медицинской помощью после выброса газа с подмосковного полигона «Ядрово», после чего в городе прошла серия протестных акций.


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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