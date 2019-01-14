Забастовка в Бердске: «Яндекс-такси» блокирует водителей

В Бердске около 20 фирм такси, а уехать порой невозможно
Бастующие против системы водители Яндекс-такси перешли к активным действиям. Ровно в полночь 14 января местные таксисты и помощники из ближайших городов начали кидать фейковые заказы с пассажирского приложения Яндекса. С 8 утра до 11 часов дня 10 водителей сервиса провели время на площади возле ЦУМа, выражая тем самым протест низкому тарифу за поездки.
-Все в процессе, бастующих много. Я морозить мальчишек не стала, ведь на улице зима. Но мы продолжим свои действия. Бастующих приложение блокирует, даже тех водителей, кто не кидает фейковых вызовов, но состоит в группе WhatsApp “Забастовка в Бердске», — рассказала вечером 14 января водитель Катерина. — Информация дошла до высшего начальства. Яндекс подготовился к этому основательно. Ровно в полночь 14 января водители начали кидать фейки. Заказывать авто с пассажирского приложения, но не выходить на вызов. К утру уже не каждый мог этого сделать, потому что система была заблокирована. В радиус блокировки попал весь Бердск и ближайшие города.
Давний работник Яндекс-такси рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что приложение начало предупреждать водителей о возможной блокировке автомобиля, намекая, что забастовку необходимо прекратить.
-Я не спорю, многие люди испугались. Есть конторские машины, есть сменщики, они не стали подставлять друг друга. Если автомобиль попадает в черный список приложения, то его любой водитель уже не сможет выйти на линию, — объяснила позицию работающих таксистов сервиса Яндекс в Бердске Катерина.
При этом бердчанка отметила, что в группе WhatsApp местных таксистов проходили ярые споры: многие не поддержали коллег, просили отказаться от байкота, чтобы не усугубить общее положение дел.
— Они боятся, их устраивает эта цена. Эти люди верят, что Яндекс сделает доплату, но нужно понимать, что это не на долго. Владелец Яндекса однажды заявил, что ему все равно какой тариф и кто сколько будет зарабатывать. Смысл его цитаты свелся к тому, что он пытается убрать рынок такси, стать монополистом, уверена Катерина.
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Вот и суть любого протеста в России. Все боятся за свою опу.и никогда у нас не будет порядка.всегда будет барин и крестьянин, который барина как огня боится.Никакого единства нации, никакой поддержки, а вы все-» Можем повторить»
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никто не бастует.5 человек сидели в машинах т.к. яндекс их заблокировал.А та » берчанка» даже не приехала поддержать с академа.
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не называйте катерину берчанкой.она из новосибирска и в яндексе давно не работает.
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Затравленные,загнанные люди…Возмутись,и маячит тебе не поиск новой работы,а голод и нищета…
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Я человек сторонний (даже Я-Такси ни разу не пользовался), но будучи наёмным работником вижу цифры с верху до низу в другой довольно крупной компании.
И не вполне понимаю требований «бастующих». Почему-то считается, что мол таксисты работают чуть ли не забесплатно, а агрегатор прямо купается в деньгах. Вот с чего вы это взяли? Вы считали баланс Яндекса или хотя бы видели его?
Насколько я понимаю сейчас у Яндекса в принципе проблемы по причине упадка экономики РФ и вытекающих из этого проблем — бегство специалистов, факапы везде и всюду, санкционное и конкуретное давление и т. п. Поэтому Яндекс выдавливает деньги откуда только может. Не для супердоходов, а в т. ч. тупо чтобы выжить. Например те машины, которые они массово закупили для такси — думаете они на собственные средства куплены? Или думаете это был беспроцентный кредит?
Или попробуйте поговорить с маршрутчиками. У них никакого Яндекса не появилось. Но как они жили в 2008-2013 и как живут сейчас? Я слышал рассказ про это — и он грустный…
Так что мне кажется сейчас просто идёт борьба за выживание. И вы не выдавите больше: этих денег просто нет.
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Глупые водители, пилят сук, на котором сидят…
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1-народ у нас просто не умеет бастовать.
2-ну не нравиться место работы или зарплата чего ныть то ,просто найди другое хорошее место,если ты спец.
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