Забастовка в Бердске: «Яндекс-такси» блокирует водителей

Бастующие против системы водители Яндекс-такси перешли к активным действиям. Ровно в полночь 14 января местные таксисты и помощники из ближайших городов начали кидать фейковые заказы с пассажирского приложения Яндекса. С 8 утра до 11 часов дня 10 водителей сервиса провели время на площади возле ЦУМа, выражая тем самым протест низкому тарифу за поездки.

-Все в процессе, бастующих много. Я морозить мальчишек не стала, ведь на улице зима. Но мы продолжим свои действия. Бастующих приложение блокирует, даже тех водителей, кто не кидает фейковых вызовов, но состоит в группе WhatsApp “Забастовка в Бердске», — рассказала вечером 14 января водитель Катерина. — Информация дошла до высшего начальства. Яндекс подготовился к этому основательно. Ровно в полночь 14 января водители начали кидать фейки. Заказывать авто с пассажирского приложения, но не выходить на вызов. К утру уже не каждый мог этого сделать, потому что система была заблокирована. В радиус блокировки попал весь Бердск и ближайшие города.

Давний работник Яндекс-такси рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что приложение начало предупреждать водителей о возможной блокировке автомобиля, намекая, что забастовку необходимо прекратить.

-Я не спорю, многие люди испугались. Есть конторские машины, есть сменщики, они не стали подставлять друг друга. Если автомобиль попадает в черный список приложения, то его любой водитель уже не сможет выйти на линию, — объяснила позицию работающих таксистов сервиса Яндекс в Бердске Катерина.

При этом бердчанка отметила, что в группе WhatsApp местных таксистов проходили ярые споры: многие не поддержали коллег, просили отказаться от байкота, чтобы не усугубить общее положение дел.

— Они боятся, их устраивает эта цена. Эти люди верят, что Яндекс сделает доплату, но нужно понимать, что это не на долго. Владелец Яндекса однажды заявил, что ему все равно какой тариф и кто сколько будет зарабатывать. Смысл его цитаты свелся к тому, что он пытается убрать рынок такси, стать монополистом, уверена Катерина.