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Завалившая мусором квартиру послала матом чиновников в Новосибирской области

Соседи изнемогали от антисанитарии. Но жиличка не пускала специалистов по дезинфекции, чтобы избавить дом от тараканов. Вмешались приставы после решения суда.

14.01.2019 Фото: Википедии Нет комментариев
 
Завалившая мусором квартиру послала матом чиновников в Новосибирской области

В Бердске были случаи, когда старики-инвалиды таскали в дом мусор с помойки

Судебные приставы обеспечили доступ в квартиру, жительница которой превратила её в свалку и рассадник насекомых. Об этом сегодня, 14 января, сообщили в УФССП по Новосибирской области.

Исполнено решение суда об обеспечении доступа представителям администрации и МУП «ДМХ» в муниципальную квартиру для уборки мусора и дезинфекции жилого помещения.

Женщина на протяжении длительного времени складировала мусор в своей квартире, что способствовало появлению тараканов и неприятных запахов. В условиях полной антисанитарии насекомых становилось всё больше не только в жилище гражданки М., но и у соседей, а также на лестничной площадке в подъезде.

Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку, в результате чего администрацией г. Татарска создавались комиссии с целью обследования муниципальной квартиры, однако хозяйка не открывала им двери, выражаясь при этом нецензурной бранью.

Представители администрации были вынуждены обратиться в суд, который удовлетворил исковые требования о предоставлении доступа в жилое помещение.

Исполнительный документ об обязании 41-летней гражданки М. предоставить доступ в муниципальную квартиру представителям администрации г. Татарска и сотрудникам МУП «ДМХ» для уборки мусора и дезинфекции жилого помещения поступил в отдел судебных приставов по Татарскому и Усть-Таркскому районам Новосибирской области.

Судебные приставы совместно с представителем взыскателя, участковым уполномоченным полиции, а также сотрудниками МУП «ДМХ» и Татарской центральной районной больницы осуществили выход по адресу квартиры, в результате чего в жилом помещении и подъезде проведена дезинфекция от насекомых. Решение суда исполнено в полном объёме.


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