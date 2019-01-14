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Долги по зарплате за ноябрь и частично декабрь отдали сотрудникам «Мастер и К» в Бердске

Мэр Евгений Шестернин поручил подчиненным держать на контроле ситуацию в трудовом коллективе.

14.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Долги по зарплате за ноябрь и частично декабрь отдали сотрудникам «Мастер и К» в Бердске

Предприятие существует на рынке Бердска 24 года

Держит на контроле ситуацию в трудовом коллективе «Мастер и К» горадминистрация Бердска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уволенный директор компании Игорь Полозков утверждал, что новые управленцы намеренно банкротят «Мастер и К», 400 работников могут оказаться на улице. Собственник компании Сергей Клинков заявил, что предотвратил рейдерский захват бердского предприятия. Рабочие «Мастер и К» рассказали «Курьер. Среда. Бердск» о том, что их принудительно отправляют в административный отпуск.

На совещании чиновников 14 января мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался у начальника отдела труда Маргариты Яниной, на самом деле выплачена ли сотрудникам «Мастер и К» зарплата за ноябрь и декабрь.

За ноябрь зарплата выплачена, декабрьская пока не в полном объеме, ответила Маргарита Янина.

— Держите ситуацию на контроле. И там нужно рассматривать вопросы, связанные с инвестиционными проектами, которые предлагаются, — отметил мэр.


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