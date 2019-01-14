Украина не будет воевать в Россией до выборов президента

Вероятность начала войны между Россией и Украиной минимальна, заявил ветеран украинской внешней разведки генерал-лейтенант Василий Богдан в интервью «Фактам».

Он считает, что в Кремле надеются на смену политического вектора в Киеве. Однако, отмечает Богдан, даже после выборов, вне зависимости от их результатов, полномасштабной войны не будет.

Генерал также выразил мнение, что война якобы возможна лишь в случае наступления российских войск.

Помимо этого, он заявил, что Генштаб ВСУ прорабатывает возможное проведение военной операции по возвращению Донбасса под контроль Киева.

Выборы президента пройдут на Украине 31 марта. Предвыборная кампания стартовала 31 декабря, в тот же день начались выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации.

Источник: РИА Новости