Полкилометра газопровода проложили к строящимся детсаду и школе в микрорайоне Южном Бердска

С 5 января этого года началось строительство газопровода высокого давления к строящимся детсаду и школе в Южном микрорайоне Бердска. Из двух километров газопровода проложено порядка 0,5 км трубы высокого давления, сообщил на совещании чиновников 14 января начальник УКС Алексей Егошин.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 14 сентября 2018 года мэр Бердска Евгений Шестернин, генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин и начальник городского управления образования Жанна Тузова заложили по кирпичу в стену будущего детского сада.

Запустить в эксплуатацию новый детский сад в микрорайоне Южном чиновники планируют раньше намеченного срока — к 1 сентября 2019 года. Еще через год для учеников Бердска откроет двери новая школа в микрорайоне Южном. На строительство важных для города социальных объектов потратят около 700 млн рублей. Глава города Евгений Шестернин назвал стройку исторической, поскольку детсад и школа позволят разгрузить переполненные учебные заведения Микрорайона.

На строительство газопровода в Южном микрорайоне будет потрачено более 10 млн рублей. Планировалось, что строительство завершится до 15 января 2019 года.