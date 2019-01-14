В отставку отправить правительство хочет большинство россиян
Забастовка в Бердске: «Яндекс-такси» блокирует водителей
Долги по зарплате за ноябрь и частично декабрь отдали сотрудникам «Мастер и К» в Бердске
Завалившая мусором квартиру послала матом чиновников в Новосибирской области
Допросить переводчиков Трампа на встречах с Путиным хочет конгресс США
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Полкилометра газопровода проложили к строящимся детсаду и школе в микрорайоне Южном Бердска
Порошенко — РПЦ: «А где их томос? Сталиным подписан? Пусть покажут»
Длинна труба и газы наши быстры!
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5000 рублей погонный метр, да чтобы мы все жили по таким расценкам ( два метра и пенсия)
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Зато наши котэджи подорожают на южном
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