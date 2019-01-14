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Выросли ставки по ипотеке в Сбербанке

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Выросли ставки по ипотеке в Сбербанке

Причина — необходимость адаптации к рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ.

14.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Выросли ставки по ипотеке в Сбербанке

Повышение касается не всех ипотечных кредитов

Сбербанк увеличил ставки по ипотеке, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
«Повышение распространяется только на вновь подаваемые заявки и составит один процентный пункт для кредитов с первоначальным взносом 20% и выше и 1,2 процентного пункта — для кредитов с первоначальным взносом менее 20%», — рассказали в кредитной организации.

Причина — необходимость адаптации к рыночным условиям после увеличения ключевой ставки ЦБ, изменения коэффициента риска, инфляции, а также общих макроэкономических изменений, пояснили в Сбербанке.

Уточняется, что изменения не коснутся программ «Военная ипотека» и «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».

Последний раз банк поднимал ставки в октябре прошлого года — на 0,4%.

Новые ставки по ипотеке
Теперь базовая ставка по ипотеке на приобретение строящегося жилья составляет 10,5%, а на покупку готового жилья в рамках акции «Витрина» — 10,7% (без учета данной акции ставка по продукту выросла до 11%).

Указанные ставки действуют для зарплатных клиентов банка, которые оформляют заявку онлайн и страхуют свою жизнь и здоровье.

При этом, если первоначальный взнос на ипотеку составляет меньше 20%, ставка дополнительно увеличивается на 0,2 процентного пункта. Кроме того, банк предлагает рефинансировать ипотеку по 10,9% вместо 9,9%.

Коэффициент риска
В начале октября Банк России увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, которые будут выданы после 1 января 2019 года.

Показатель вырос до 200% со 150% для расчета достаточности капитала банков.
В ноябре глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что из-за этого банку придется либо существенно поднимать ставки, либо полностью закрывать данный продукт.

Источник: realty.ria.ru


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