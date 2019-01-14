В Экологию-Новосибирск не дозвониться. Объясните, как вывозить мусор из частного сектора Бердска?

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Заявку на вывоз у нас приняли в Экосервис-Бердск. Это они в Бердске выиграли договор на работу. А сам договор нужно заключить в Экологии Новосибирск. Они открыли офис в Бердске, ул Ленина 17а. В Экосервис Бердске на вопрос о возможности договора с оплатой по факту вывоза — ответить не смогли, сказали что все эти вопросы в ведении Экологии Новосибирск, оплату производить им же. Планирую завтра посетить сие заведение. Если возможности договора с оплатой по факту вывоза, а не по числу прописанных, не будет, договор заключать не буду и платёжные квитанции данной организации буду игнорировать.
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В Экологию-Новосибирск не дозвониться, вообще бесполезно. Звонок платный, время ожидание всегда более десяти минут.
Я у же писал здесь , что будет все именно по этой схеме как и с капитальным ремонтом . Один и тот же почерк , один и тот же след . Мусор будут вывозить так же как и вывозили оставляя крупный .
Это какой же бабушкой нужно быть чтоб не понимать что тебя лохматят .
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И в офис вы не попадете потому что его нет , ну или как бы есть , но там никого нет . Есть только счет на который уходят деньги и все и все и все и все .
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Сегодня там был с 10.00 и до15.30 еле как заключил договор на вывоз. Это просто ад
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