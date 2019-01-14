В Экологию-Новосибирск не дозвониться. Объясните, как вывозить мусор из частного сектора Бердска?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалаДоброго времени суток! У меня вопрос к жителям частного сектора нашего города. Что с вывозом мусора у вас? Писали, что если ты не заключил договор, то он автоматически будет считаться заключенным. Я сижу и жду, когда у меня заберут мусор по драконовским расценкам и не дождусь. В Экологию-Новосибирск не дозвониться, вообще бесполезно. Звонок платный, время ожидание всегда более десяти минут. То есть что получается? Я пойду, понесу все документы в офис к ним, доказывать сколько у меня прописано людей, что бы с меня брали громадную сумму? Звонила в Экосервис, всегда вывозили с ними, там отправляют заключать договор, все мол через регионального оператора. И да, я могу так заказать вывоз, как и раньше. То есть я заказываю, плачу за вывоз и потом получаю плюсом квитанцию на почти 600 рублей плюсом? Буду благодарна за помощь, вопросов много отвечать некому. А закон есть. Притвориться, что я не в курсе и работать дальше с вывозом по факту? Для чего идти тогда заключать договор?