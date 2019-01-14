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В Экологию-Новосибирск не дозвониться. Объясните, как вывозить мусор из частного сектора Бердска?

Буду благодарна за помощь, вопросов много отвечать некому. А закон есть. Притвориться, что я не в курсе и работать дальше с вывозом по факту?

14.01.2019 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написала Ольга:
Доброго времени суток! У меня вопрос к жителям частного сектора нашего города. Что с вывозом мусора у вас? Писали, что если ты не заключил договор, то он автоматически будет считаться заключенным. Я сижу и жду, когда у меня заберут мусор по драконовским расценкам и не дождусь. В Экологию-Новосибирск не дозвониться, вообще бесполезно. Звонок платный, время ожидание всегда более десяти минут. То есть что получается? Я пойду, понесу все документы в офис к ним, доказывать сколько у меня прописано людей, что бы с меня брали громадную сумму? Звонила в Экосервис, всегда вывозили с ними, там отправляют заключать договор, все мол через регионального оператора. И да, я могу так заказать вывоз, как и раньше. То есть я заказываю, плачу за вывоз и потом получаю плюсом квитанцию на почти 600 рублей плюсом? Буду благодарна за помощь, вопросов много отвечать некому. А закон есть. Притвориться, что я не в курсе и работать дальше с вывозом по факту? Для чего идти тогда заключать договор?


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Весь сюжет: Мусорная реформа

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(4) Комментариев

  1. Yaya

    Заявку на вывоз у нас приняли в Экосервис-Бердск. Это они в Бердске выиграли договор на работу. А сам договор нужно заключить в Экологии Новосибирск. Они открыли офис в Бердске, ул Ленина 17а. В Экосервис Бердске на вопрос о возможности договора с оплатой по факту вывоза — ответить не смогли, сказали что все эти вопросы в ведении Экологии Новосибирск, оплату производить им же. Планирую завтра посетить сие заведение. Если возможности договора с оплатой по факту вывоза, а не по числу прописанных, не будет, договор заключать не буду и платёжные квитанции данной организации буду игнорировать.

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  2. Дурачок

    В Экологию-Новосибирск не дозвониться, вообще бесполезно. Звонок платный, время ожидание всегда более десяти минут.

    Я у же писал здесь , что будет все именно по этой схеме как и с капитальным ремонтом . Один и тот же почерк , один и тот же след . Мусор будут вывозить так же как и вывозили оставляя крупный .
    Это какой же бабушкой нужно быть чтоб не понимать что тебя лохматят .

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  3. Дурачок

    И в офис вы не попадете потому что его нет , ну или как бы есть , но там никого нет . Есть только счет на который уходят деньги и все и все и все и все .

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  4. Аноним

    Сегодня там был с 10.00 и до15.30 еле как заключил договор на вывоз. Это просто ад

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