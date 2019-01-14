Взрывом газа разнесло два этажа высотки в Ростовской области. Есть жертвы

По поручению председателя Следственного комитета РФ Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу по факту взрыва газа в одном из домов в городе Шахты Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, 14 января в результате хлопка газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этажей одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты. В настоящее время известно об одной погибшей. Ее личность установлена. Это жительница одной из квартир 1987 года рождения. Информация о других возможных жертвах уточняется. Есть сведения о тяжелом ранении ребенка, который доставлен в больницу.

На месте происшествия продолжаются спасательные работы. После их завершения следователи приступят к осмотру, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа.

На устранение последствий взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области уйдет не менее суток, заявил представитель главка МЧС России по региону на заседании оперативного штаба на месте ЧП.

«На проведение всей операции потребуется не менее суток, плита перекрытия ушла полностью на восьмой этаж», — сказал он.

По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома — 140 человек.

Видео vk.com

