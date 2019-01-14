Взрывом газа разнесло два этажа высотки в Ростовской области. Есть жертвы

По поручению председателя Следственного комитета РФ Главным следственным управлением по Северо-Кавказскому федеральному округу по факту взрыва газа в одном из домов в городе Шахты Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ ( причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
По предварительным данным, 14 января в результате хлопка газа произошло обрушение с 9-го по 8-й этажей одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты. В настоящее время известно об одной погибшей. Ее личность установлена. Это жительница одной из квартир 1987 года рождения. Информация о других возможных жертвах уточняется. Есть сведения о тяжелом ранении ребенка, который доставлен в больницу.
На месте происшествия продолжаются спасательные работы. После их завершения следователи приступят к осмотру, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
В настоящее время следователи допрашивают жильцов дома, очевидцев произошедшего. Производятся выемки и обыски в газоснабжающей и управляющей компаниях. В качестве приоритетной рассматривается версия взрыва в результате утечки бытового газа.
На устранение последствий взрыва газа в многоквартирном доме в городе Шахты Ростовской области уйдет не менее суток, заявил представитель главка МЧС России по региону на заседании оперативного штаба на месте ЧП.
«На проведение всей операции потребуется не менее суток, плита перекрытия ушла полностью на восьмой этаж», — сказал он.
По последним данным, семь человек спасены, один погиб, судьба четверых неизвестна. МЧС эвакуировало всех жильцов дома — 140 человек.
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Как то это всё становится похожим на взрывы домов в конце 90 х
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Не несите чушь!
Всего лишь очередная безалаберность от газовых служб и лично жителей!
Газ — штука опасная….
Позавчера в центре Парижа рвануло тоже нехило: 3 погибших и 50 пострадавших только по предварительным данным.
«Мощный взрыв прогремел в субботу утром на улице Тревиз в IX округе Парижа в булочной на первом этаже четырёхэтажного дома.» https://tass.ru/proisshestviya/5993073
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Не надо «ляля». Задолбали вы со своей трусостью и глупостью.
Никакого гексогена как в конце 90-ых и застуканных с мешками сотрудников силовых, которые как позднее оказалось «проводили учения» нет и в помине.
А есть то, о чём так давно говорили «проклятые либералы»: РФ не в состоянии безопасно использовать внедрённые ещё при советах технологии. Поэтому РФию постоянно сотрясают техногенные катастрофы самого разнообразного характера — от падения советских ещё ракетоносителей, разнообразных самолётов, затопления ГЭС (с множеством смертей кстати) до вот таких банальных взрывов газа в домах и пожарах везде и всюду — в т. ч. и с массовыми жертвами как в Кемерово.
Причины банальны: бардак на фоне тотального воровства. Кушайте, не обляпайтесь.
Хотя «патриоты» всё ещё пытаются заставить всех радоваться успехам «вставшей с колен» России с помощью перечня спущенных за год во всей стране на воду лодочек и построенных теплиц, а неудачи списать на «неуловимых террористов», но это уже становится уже глупо до смешного смешно. Позорище.
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хм..
в странах снг тоже вполне хватает хватает домов с газом ,с «советскими технологиями», однако, такого количества взрывов домов там нет …
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Страны СНГ — это что? На Украине прямое газоснабжение отрубили, теперь у них газ только реверсный, дорогущий. В Белоруссии примерно та же проблема (хоть и без реверсного газа пока). Про Молдавию и говорить нечего.
Есть ещё отдельно Казахстан с примерно на порядок меньшим населением чем у нас и прямо скажем другим менталитетом. Туркменистан — закрытая по сути страна, где вообще чудеса творятся…
С кем сравниваетесь-то?
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Про другие страны не скажу, а в Казахстане тоже время от времени газ взрывается. Учитывая население, не реже чем у нас получается.
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Надо понимать, что основные фонды страны недофинансированы (по разным оценкам, я беру минимальную) на 3,4 трлн долларов. Это и промышленность, и жилой фонд, и всё остальное.
Эта гигантская сумма должна была попасть в экономику просто потому, что любой материальный объект изнашивается, и умные люди давно поняли, что для поддержания в рабочем состоянии имеющегося, в него нужно вкладывать ресурс. Фактически эти 3,4 трлн долларов украдены — их украли у будущего. Нашего с вами и наших детей. Так как их все равно нужно будет откуда-то доставать и вкладывать, иначе… ну все всё понимают. Иначе будет сыпаться.
Что происходит с недофинасированным домом? Он ветшает. Причем не абстрактно, а очень конкретно — рассыпаются швы, появляются трещины, коррозия начинает жрать арматуру. Все сети — газовые, отопительные, канализационные, водоснабжение — та же картина. И это если не принимать ко вниманию проблемы, заложенные на этапе строительства. Дома, которые строились в 70 годы, и дома, которые построены в 80, существенно отличаются по качеству — и не в лучшую сторону для более молодых, так как с середины 80 годов в стране, которой уже нет, начались свои проблемы.
А уж тот новодел, который пекут, как пирожки, сегодня, к нему даже вопросов нет — в эпоху бандитского капитализма безопасность и стандарты идут лесом. Если власть волевым решением меняет СНиП, лишь бы узаконить строительство Крымского моста, который по «старым» нормам строить категорически нельзя, то кто будет обращать внимание на какие-то дома, которые вкручивают десятками этажей на пятачки размером в пару двуспальных простыней из того, что нашли на соседнем строительном рынке?
Это и есть терроризм в чистом виде.Аль-Кайеда и ИГИЛ (запрещен в России) — сущие младенцы по сравнению с российской вертикалью от мастера участка до президента, где на каждом её этаже, сопя, делят эти самые 3,4 триллиона, украденные у нас и у наших детей. И у их детей. Просто этот терроризм — он привычный и будничный.. (с)
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