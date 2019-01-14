В храмах и магазинах агитируют за соблюдение пожарной безопасности в Бердске

С 1 января 2019 года изменился порядок учета пожаров и загораний в Бердске. Теперь все загорания, в том числе травы и тополиного пуха, а также мусора будут учитываться как пожары, соответственно в течение всего года будет наблюдаться увеличение пожаров, сообщил на совещании чиновников 14 января начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.

Автор видео Галина Панчева



— С начала года произошло семь пожаров. Один из них в многоквартирном доме, два в частном жилом секторе, один в автомобильном транспорте и один в садовом обществе сегодня утром. Один пожар произошел в результате короткого замыкания, один в результате неосторожности при курении, один в результате эксплуатации печного отопления с несоответствующей разделкой печной трубы, один пожар произошел в автомобильном транспорте, предположительной причиной которого стал поджог, два пожара случились в результате неосторожного обращения с огнем. По области с начала года наблюдается помимо роста пожаров значительное увеличение количества погибших, в связи с чем 3 и 5 января проводились совещания в горадминистрации Бердска. На комиссии по чрезвычайным ситуациям был разработан ряд мероприятий по профилактике пожарной безопасности на территории города. В исполнении этих решений размещена наглядная агитация в автобусах муниципального автотранспортного предприятия, в храмах и 25 крупных торговых центрах и магазинах. Также по крупным торговым точкам, где имеется речевое оповещение, распространены аудиозаписи по пожарной безопасности. Совместно с представителями отдела МВД, администрации и управляющих компаний проводятся рейды как в частном жилом секторе, так и в многоквартирных домах коридорного типа, которые ранее были общежитиями. В данных домах обучены более 100 человек, — рассказал Степоненков.

Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, обозначен ли перечень проблемных участков.

Проблемы, захламление проходов и запасных выходов, по-прежнему остаются, отметил Николай Анатольевич.

Все проблемные вопросы рассмотрят на очередном совещании по пожарной безопасности.