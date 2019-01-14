В храмах и магазинах агитируют за соблюдение пожарной безопасности в Бердске

С 1 января 2019 года изменился порядок учета пожаров и загораний в Бердске. Теперь все загорания, в том числе травы и тополиного пуха, а также мусора будут учитываться как пожары, соответственно в течение всего года будет наблюдаться увеличение пожаров, сообщил на совещании чиновников 14 января начальник отдела надзорной деятельности по Бердску Николай Степоненков.
Автор видео Галина Панчева
— С начала года произошло семь пожаров. Один из них в многоквартирном доме, два в частном жилом секторе, один в автомобильном транспорте и один в садовом обществе сегодня утром. Один пожар произошел в результате короткого замыкания, один в результате неосторожности при курении, один в результате эксплуатации печного отопления с несоответствующей разделкой печной трубы, один пожар произошел в автомобильном транспорте, предположительной причиной которого стал поджог, два пожара случились в результате неосторожного обращения с огнем. По области с начала года наблюдается помимо роста пожаров значительное увеличение количества погибших, в связи с чем 3 и 5 января проводились совещания в горадминистрации Бердска. На комиссии по чрезвычайным ситуациям был разработан ряд мероприятий по профилактике пожарной безопасности на территории города. В исполнении этих решений размещена наглядная агитация в автобусах муниципального автотранспортного предприятия, в храмах и 25 крупных торговых центрах и магазинах. Также по крупным торговым точкам, где имеется речевое оповещение, распространены аудиозаписи по пожарной безопасности. Совместно с представителями отдела МВД, администрации и управляющих компаний проводятся рейды как в частном жилом секторе, так и в многоквартирных домах коридорного типа, которые ранее были общежитиями. В данных домах обучены более 100 человек, — рассказал Степоненков.
Мэр Бердска Евгений Шестернин поинтересовался, обозначен ли перечень проблемных участков.
Проблемы, захламление проходов и запасных выходов, по-прежнему остаются, отметил Николай Анатольевич.
Все проблемные вопросы рассмотрят на очередном совещании по пожарной безопасности.
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В связи с публикацией, вопрос.
Во всю работает полмесяца «Супермаркет Лента» по ул. Комсомольской. Строился со скандалами (см. архив публикаций от Курьера). Введен в эксплуатацию с полностью отсутствующими системами безопасности . Нет пожарной сигнализаии, системы речевого оповещения о пожаре. Не обозначены и не подключены к комплексной системе безопасности автоматические двери эвакуационных выходов. Нет планов эвакуации и тд. и т.п.
Здание с массовым пребыванием людей вообще-то.
Зимняя вишня и Хромая лошадь ни чему не научили?
Прокурор, Вы живете рядом с данным объектом, зайдите и убедитесь, как можно подписывать акты ввода в эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей!
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