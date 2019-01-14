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Ростелеком устраняет сотовое неравенство в селах Новосибирской области

Жители семи отдаленных населенных пунктов в трех районах Новосибирской области получили возможность пользоваться мобильной связью.

14.01.2019 Нет комментариев
 
Ростелеком устраняет сотовое неравенство в селах Новосибирской области

Сотовое равенство «Ростелеком» обеспечил в рамках областной программы «500+», направленной на цифровизацию сел с населением свыше пятисот человек.
В ноябре 2018 года «Ростелеком» запустил в эксплуатацию первые три базовые станции, построенные в селах Отреченское и Старые Карачи Чановского района и Капкуль Купинского района. Теперь около двух тысяч жителей могут пользоваться мобильной беспроводной телефонной связью по технологии 2G/3G. В конце декабря базовые станции заработали также в населенных пунктах Северного района: Бергуль, Новотроицк, Чуваши и Коб-Кордон. Общая численность населения в них составляет больше 1500 жителей.
«Как провайдер цифровых услуг и решений мы выполняем сразу четыре важные задачи: строим магистральные сети в малые села, устанавливаем базовые станции 2G/3G, организовываем каналы связи и выступаем виртуальным мобильным оператором, – поясняет директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. – Все семь построенных базовых станций передают радиосигнал в эфир, и жители уже успели оценить качество мобильной связи «Ростелеком».
Областные власти и Новосибирский филиал «Ростелекома» реализуют проект «500+» на условиях государственно-частного партнерства с 2016 года. Провайдер цифровых услуг и решений три года подряд становился победителем конкурса на предоставление услуг связи для муниципальных образований. Строительство базовых станций сотовой связи включено в эту программу только в 2018 году. Раньше региональная программа предусматривала организацию проводного интернета для социально-значимых объектов и жителей в селах с численностью от 500 до 1000 человек. Теперь такие населенные пункты будут обеспечены еще и надежной мобильной связью.


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