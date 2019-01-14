Полпред президента удивился качеству обоев из Бердска

11 января в Бердске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил обпредприятие «Элизиум», где ему продемонстрировали перспективные направления развития предприятия.
ООО «Элизиум» – один из крупнейших в России производителей обоев. Собственное производство было запущено в 2006 году, в настоящее время ассортимент продукции составляет более 2,5 тысячи видов, которые экспортируются в страны СНГ и дальнего зарубежья – Азербайджан, Китай, Польша, Молдова, Грузия, Иран, Турция.
Как отметил полпред, за время своего существования «Элизиум» заслужил репутацию надёжного партнёра с мировым именем. «Фабрика стабильно работает и выпускает востребованную продукцию, поэтому является серьёзным конкурентом в своей сфере деятельности и занимает ведущие позиции на рынке», – сказал Сергей Меняйло.
На сегодняшний день под маркой Elysium разрабатываются коллекции обоев различных стилей – от классики до авангарда. В составе компании работает профессиональная дизайн-студия, кроме того, фабрика сотрудничает с дизайнерами Голландии, Италии, Франции, Германии и Англии, сообщили в сибирском окружном информационном центре.
«Для дальнейшего развития необходимо осваивать новые направления и активно внедрять современные технологии в производственный процесс, при этом важно учитывать мнение потребителя», – подчеркнул полпред.
Кроме того, в тот же день Сергей Меняйло побывал в казачьем кадетском корпусе им. Олега Куянова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сибирский полпред не пообещал, что учебное заведение передадут под крыло Минобороны, но выразил готовность помочь придать ему региональный статус.
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Очень рады за него! Ремонт будет делать, наверное такие себе купит, да? Так, а по делу что сказал? Когда рывок будет? Когда с колен встанем?
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Когда рывок будет?
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прорыв. пару месяцев подождать надо.
0 1
Как встанете, так и рывок будет.
0 0
Чё слаще морковки не ел?
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А почему Сергей Меняйло не посетил «Мастер и К»? Он бы тоже много чему удивился ))
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Я безумно счастлив. А по сути обои г…..
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Нормальные обои. И ценник адекватный.
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