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Полпред президента удивился качеству обоев из Бердска

Бердский Elysium сотрудничает с дизайнерами Голландии, Италии, Франции, Германии и Англии.

14.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.
 
Полпред президента удивился качеству обоев из Бердска

Сергею Меняйло показали в Бердске фабрику обоев

11 января в Бердске полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло посетил обпредприятие «Элизиум», где ему продемонстрировали перспективные направления развития предприятия.

ООО «Элизиум» – один из крупнейших в России производителей обоев. Собственное производство было запущено в 2006 году, в настоящее время ассортимент продукции составляет более 2,5 тысячи видов, которые экспортируются в страны СНГ и дальнего зарубежья – Азербайджан, Китай, Польша, Молдова, Грузия, Иран, Турция.

Как отметил полпред, за время своего существования «Элизиум» заслужил репутацию надёжного партнёра с мировым именем. «Фабрика стабильно работает и выпускает востребованную продукцию, поэтому является серьёзным конкурентом в своей сфере деятельности и занимает ведущие позиции на рынке», – сказал Сергей Меняйло.

На сегодняшний день под маркой Elysium разрабатываются коллекции обоев различных стилей – от классики до авангарда. В составе компании работает профессиональная дизайн-студия, кроме того, фабрика сотрудничает с дизайнерами Голландии, Италии, Франции, Германии и Англии, сообщили в сибирском окружном информационном центре.

«Для дальнейшего развития необходимо осваивать новые направления и активно внедрять современные технологии в производственный процесс, при этом важно учитывать мнение потребителя», – подчеркнул полпред.

Кроме того, в тот же день Сергей Меняйло побывал в казачьем кадетском корпусе им. Олега Куянова. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», сибирский полпред не пообещал, что учебное заведение передадут под крыло Минобороны, но выразил готовность помочь придать ему региональный статус.


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(7) Комментариев

  1. Аноним

    Очень рады за него! Ремонт будет делать, наверное такие себе купит, да? Так, а по делу что сказал? Когда рывок будет? Когда с колен встанем?

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  2. Новый мэр

    Чё слаще морковки не ел?

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  3. Пробковар

    А почему Сергей Меняйло не посетил «Мастер и К»? Он бы тоже много чему удивился ))

    Thumb up 7 Thumb down 2

  4. Аноним

    Я безумно счастлив. А по сути обои г…..

    Thumb up 5 Thumb down 6

  5. Лука

    Нормальные обои. И ценник адекватный.

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