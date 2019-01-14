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Протестующему против «власти Путина» инкриминирует хулиганство полиция Бердска

На пикетчика составили административный протокол за сжигание покрышек в общественном месте — на главной площади города перед зданием бердской мэрии.(ВИДЕО)

14.01.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой 2 коммент.
 
Протестующему против власти Путина инкриминирует хулиганство полиция Бердска

Пикетчик стоял возле бердской мэрии

Сжегший покрышки на главной площади Бердска в воскресенье ответит перед законом. На него полицейские составили протокол за мелкое хулиганство.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», днем 13 января бердчанин, представившийся Борисом, встал в одиночный пикет возле здания бердской администрации с плакатом «Путин, дай нам жить по-людски. Это только начало». Чтобы привлечь внимание людей и чиновников в к своей акции, он поджег две покрышки.

Автор видео Анастасия Солодкова

Из мэрии выбежал оперативный дежурный по городу и огнетушителем потушил костер. Вскоре на место происшествия прибыли пожарные. Простояв 1,5 часа на 15-градусном морозе, Борис свернул плакат и отправился домой. Как рассказал пикетчик «Курьер. Среда. Бердск», он был готов ответить за сжигание покрышек, но полицейские так и не появились.

Однако позже очевидцы видели, как Бориса посадили в полицейский УАЗ и повезли в городской отдел МВД якобы «для установления личности».

Пикетчика не задерживали, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» дежурный офицер пресс-службы управления МВД по Новосибирской области Антон Сурнин. Бориса доставили в полицию для составления протокола.

-Ему было предложено проехать в полицию для дачи объяснений по факту поджога покрышек. Он дал объяснения. Была установлена личность данного гражданина. Составлен административный за мелкое хулиганство по статье 20.1 КоАП РФ. Протокол направлен для рассмотрения в суд, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сурнин.

По его словам задержание предполагает ограничение свободы передвижения. В данном случае таких оснований не было.

-Могу сказать относительно пикета: в данном случае полиция не усмотрела нарушений. Он мог стоять в одиночном пикете. Но нарушил общественный порядок в общественном месте — поджег покрышки, — пояснил Антон Валерьевич.

справка

КоАП РФ Статья 20.1. Мелкое хулиганство

1. Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, — влечет наложение административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

2. Те же действия, сопряженные с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка, — влекут наложение административного штрафа в размере от 1000 до 2500 рублей или административный арест на срок до 15 суток.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    И где они чужое имущество усмотрели?

    Thumb up 4 Thumb down 3

  2. Новый мэр

    И что он из этого нарушил?

    Thumb up 3 Thumb down 6

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