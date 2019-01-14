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США начали выводить войска из Сирии

Кроме того, Трамп пригрозил экономическими мерами Турции в случае нападения на сирийских курдов.

14.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
США начали выводить войска из Сирии

США уже вывели из Сирии первую партию наземной военной техники

Соединенные Штаты начинают вывод войск из Сирии, сообщил в воскресенье Дональд Трамп в своем твиттере.

«Начинаем долгожданный вывод войск из Сирии, одновременно сражаясь с оставшимися боевиками ИГ (организация запрещена в РФ — ИФ) с нескольких направлений. Атакуем снова с ближайшей базы, если ИГИЛ восстановится. Задавим Турцию экономически, если они нападут на курдов. Создадим двадцатимильную буферную зону (32 км — ИФ)», — написал Трамп.

Он отметил, что точно также США не хотят, чтобы сирийские курды «провоцировали» Турцию.

«Россия, Иран и Сирия — крупнейшие бенефициары долгосрочной политики США по уничтожению ИГИЛ в Сирии — настоящих врагов. Мы также получили выгоду, но настало время вернуть наши войска домой. Остановим бесконечные войны», — добавил президент США.

В четверг сообщалось, что США уже вывели из Сирии первую партию наземной военной техники. Из соображений безопасности не уточняется, какие грузы и каким транспортом вывозятся в первую очередь, а также из каких районов Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп, объявив о решении вывода войск из Сирии, говорил о том, что это займет около двух месяцев. Позднее он согласился с требованием конгрессменов о том, что этот срок может быть продлен.

Источник: Интерфакс


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