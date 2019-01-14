До 7,3 млрд рублей выросла стоимость ремонта Госдумы и Совфеда

Масштабная реконструкция зданий Госдумы обойдется в сумму более 4 млрд руб. и завершится в 2020 году. Изменения, внесенные в федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП), пятикратно повышают (с 710 млн руб. до 3,4 млрд руб.) ранее запланированные затраты на проект и на два года увеличивают сроки его реализации. Еще около 1 млрд руб. в 2019 году потратят из бюджета Москвы на реконструкцию пустующего на Охотном Ряду архитектурного памятника — палат Троекуровых, где разместятся два комитета нижней палаты парламента. Подорожает с 1,69 млрд руб. до 2,85 млрд руб. и строительство нового корпуса Совета федерации. Стройки реализуются после отказа властей РФ от проекта парламентского центра на северо-западе Москвы, на создании которого было решено сэкономить.

Новые параметры реконструкции и строительства зданий обеих палат российского парламента опубликованы в ФАИП по данным на 1 января 2019 года. Стройки за счет федерального бюджета реализует управление делами президента, в ведении которого находятся здания этих органов власти. Согласно ФАИП, в 2019 году на реконструкцию зданий комплекса Госдумы на Охотном Ряду будет потрачено 2,381 млрд руб., а в 2020 году — еще 1 млрд руб., тогда же стройка должна завершиться. Еще 2,85 млрд руб. будет вложено до конца 2021 года в строительство восьмиэтажного корпуса Совета федерации (СФ) на Петровке с переходом в действующую резиденцию сенаторов на Большой Дмитровке. По данным ФАИП, в 2018 году на проектирование по объектам Госдумы и СФ ушло соответственно 57 млн руб. и 60 млн руб.

Напомним, оба проекта стали следствием отказа властей РФ от строительства парламентского центра, идея которого возникла в 1994 году после первых думских выборов. Госдума тогда заняла комплекс зданий Госплана, Совет федерации — здание Госстроя СССР. Переместить их в единый парламентский центр в Мневниках решили в 2014 году. Предполагалось, что центр построят с привлечением частных инвесторов, а занимаемые парламентом здания в центре Москвы будут проданы. Был объявлен закрытый конкурс на лучший проект, строительство должно было начаться в 2016 году и закончиться в 2019-м. Но ни один из проектов-победителей не был одобрен ни в Госдуме, ни в СФ, а после выборов Госдумы седьмого созыва в конце 2016 года строить парламентский центр передумали (см. “Ъ” от 28 сентября 2016 года). Избранный тогда спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в здании на Охотном Ряду освободилось много места после оптимизации аппарата, а бывший зампред комиссии по строительству парламентского центра депутат Госдумы Елена Панина объясняла “Ъ”, что строить здание парламента в изменившейся экономической ситуации было бы «просто неэтично».

«В первую очередь сейчас в планах строительство больниц, школ. Парламентарии потерпят»,— утверждала она. Теперь же в федеральном бюджете на благоустройство рабочих мест депутатов и сенаторов выделено около 6,35 млрд руб.— эта сумма, в частности, сравнима с годовым объемом ассигнований, выделенных в 2019 году в ФАИП Министерству просвещения на строительство и реконструкцию.

Стоимость, сроки и объем проекта неоднократно менялись. Новое здание СФ собирались сдать в 2020 году, потратив на него 1,69 млрд руб., теперь стройку продлили на год, дополнительно выделив на нее 1,16 млрд руб. Авторы этого проекта и подрядчики стройки не обнародованы. Больше изменений претерпели планы по объектам Госдумы. В начале 2018 года собирались потратить на перестройку зала пленарных заседаний, прилегающих зон и крыши около 705 млн руб. и завершить работы в том же году. Однако ремонт, по словам главы УДП Александра Колпакова, решили провести «более глобально», в связи с чем контракт на проект с «Моспроектом-2» Михаила Посохина был расторгнут и заключен заново в ноябре 2018 года. Согласно документации по этому контракту, опубликованной в Единой информационной системе (ЕИС) госзакупок, к объектам перестройки кроме зала заседаний и крыши добавились столовая, ресторан, два кафе и магазин-кулинария (объекты комбината питания «Кремлевский» УДП).

16 декабря пресс-секретарь УДП Елена Крылова заявила, что сроки и стоимость работ будут определены после утверждения проекта Главгосэкспертизой и УДП еще «ведет разработку концепции проекта». Впрочем, по данным ЕИС, к 25 декабря 2018 года разработка проекта должны была быть завершена. А по правилам формирования ФАИП размер ассигнований на эту и другие кремлевские стройки определен по предложению самого УДП как главного распорядителя средств.

Масштабная реконструкция еще одного объекта Госдумы на Охотном Ряду будет проведена в течение 2019 года за счет бюджета Москвы. В конце декабря мэрия объявила конкурс с ограниченным участием по выбору подрядчика для реставрации и приспособления к современному использованию стоимостью 811,7 млн руб. пустующего разрушающегося памятника федерального значения — палат боярина Троекурова со сводчатыми залами в Георгиевском переулке. Вскрытие конвертов с заявками претендентов состоится в конце января, работы должны завершиться до конца этого года. В октябре мэрия уже разместила подряд на первоочередные работы на памятнике на сумму 80,4 млн руб., по данным ЕИС, общая стоимость закупок по этому объекту составляет около 970 млн руб.

Проект по утвержденному год назад техническому заданию выполнило ООО «Реставрационно-строительная компания «Архитектурное наследие»» по заказу Мосреставрации. Он, согласно опубликованным мэрией документам, предусматривает размещение в памятнике служебных кабинетов, технических и подсобных помещений для двух комитетов Госдумы: по международным делам и делам СНГ. В памятнике запланировано 100 рабочих мест: в том числе 65 постоянных и 35 — для краткосрочной работы в течение двух часов. В цокольном этаже предусматривается зал заседаний комитетов на 24 места.

О реставрации здания за счет Москвы Вячеслав Володин договорился в 2017 году с мэром Сергеем Собяниным, который поручил восстановить памятник. Один из старейших каменных дворцов Москвы — трехэтажное здание с открытой террасой — гульбищем по периметру, перестроенное в XVII веке,— был частью архитектурного ансамбля на Охотном Ряду, почти полностью уничтоженного в связи со строительством здания Совета труда и обороны — нынешней основной резиденции Госдумы. После реставрации 1960-х годов, когда к дворцу Троекуровых, в частности, добавили пристройку, его занимал Государственный музей музыкальной культуры имени Глинки. В 1980-е годы здание занял Госплан, а после его ликвидации памятник перешел Госдуме, оказавшись во внутреннем дворе охраняемого ФСО комплекса. Вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой заявлял в 2017 году, что цель проекта — «сохранить этот памятник для Москвы» и «частично» приспособить для комитетов, которые получат «возможность принимать делегации в новом красивом помещении традиционной русской архитектуры».

Отметим, что приспособление для Думы исторических палат приведет к существенной перестройке памятника: высота ряда помещений будет изменена, в палатах появятся новодельные лестницы и мансардные окна, переделке подлежат исторические дверные и оконные проемы, будет устроен переход между зданиями. В акте историко-культурной экспертизы проекта от 3 мая 2018 года говорилось, что «предложения по приспособлению подчинены задаче безусловного сохранения всех особенностей объекта, которые могут быть определены в качестве предмета его охраны». Но Мосгорнаследие 7 июня утвердило новый предмет охраны, из которого по сравнению с прежним исчезли важные охранявшиеся элементы памятника, и только после этого утвердило сам проект.

Источник: Ъ