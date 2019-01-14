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Допросить переводчиков Трампа на встречах с Путиным хочет конгресс США

Поводом для этого стала публикация The Washington Post, согласно которой Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году.

14.01.2019 Нет комментариев
 
Допросить переводчиков Трампа на встречах с Путиным хочет конгресс США

Трамп и Путин

Юристы двух комитетов Палаты представителей США по разведке и по иностранным делам обсудят, возможно ли вызвать в суд для дачи показаний переводчиков, присутствовавших на встречах президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает ABC. По словам источников телеканала, встреча представителей комитетов пройдет сегодня, 14 января.

«Мы изучаем юридические последствия (вызова переводчиков) и обсудим все варианты. Наши юристы встретятся, чтобы все выяснить»,— рассказал ABC источник из комитета по иностранным делам.

Поводом для этого стала публикация The Washington Post, согласно которой Дональд Трамп скрыл от членов администрации детали переговоров с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Гамбурге в 2017 году. Как утверждает издание, американский президент забрал записи переводчика, присутствовавшего на встрече, и потребовал не распространяться о том, что тот услышал на встрече. Конгресс уже запланировал слушания, на которых обсудят связи президентов США и РФ.

Источник: Ъ


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