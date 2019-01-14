Порошенко — РПЦ: «А где их томос? Сталиным подписан? Пусть покажут»

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был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II
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а, ну да, известная история
11 июля И. прибыл в Москву, …
После торжественного приема состоялись переговоры И. с Борисом Годуновым, во время к-рых выяснилось, что И. не готов обсуждать договоренности … об учреждении Патриаршества на Руси… Переговоры Годунова с И. продолжались почти полгода. Оказавшись фактически под домашним арестом на Рязанском подворье, И. пошел на уступки, предложив Москве автокефалию, подобную той, что имела Охридская архиепископия.
После 13 янв. 1589 г. И. дал обещание поставить на Руси патриарха из русских и благословить дальнейшее поставление патриарха на Руси Собором рус. архиереев…
Проведенное в 70-х гг. XX в. палеографическое исследование подписей под этой грамотой выявило значительное количество (66 из 106) неподлинных подписей, а также нек-рое количество подписей, полученных уже после окончания Собора (Фонкич. 1974). Вероятно, И. пошел на подлог в расчете на скорейшее получение милостыни из России…. Расчет И. оправдался, ему была послана щедрая милостыня…. Однако русское правительство было недовольно отсутствием подписи Александрийского патриарха и решением о 5-м месте патриарха Московского в диптихе. Поэтому царь Феодор в посланиях к И. и Александрийскому патриарху Мелетию настаивал на утверждении грамоты об учреждении Патриаршества на Руси Александрийским патриархом и на 3-м месте в диптихе.
…
это вот из православной энциклопедии под ред. гундяева
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21 век на дворе, а эти средневековые мракобесы бегают, томасами меряются, вот нормальный Томас, про душу и сердце поёт https://youtu.be/G2qsC9BMSw0
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