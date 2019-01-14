Порошенко — РПЦ: «А где их томос? Сталиным подписан? Пусть покажут»

У Русской православной церкви (РПЦ) нет томоса об автокефалии поскольку ее статус был установлен решением церковного собора, заявил в Facebook замглавы внешних связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич.

«Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославным собора в Константинополе», — написал Данилевич. Он отметил, что томоса об автокефалии нет и у Константинопольского патриархата, статус которого установлен Халкидонским собором.

«Если Президент П.Порошенко уже стал таким специалистом в томосе, то может он бы для начала предложил самом Константинопольскому патриархату показать свой томос?», — добавил Данилевич.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с образованием Православной церкви Украины, автокефалию которой предоставил Константинопольский патриархат и заявил, что РПЦ нужно показать свой томос.«Сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос… А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда — ее не спрячешь», — сказал Порошенко.

Источник: РБК