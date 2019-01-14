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Порошенко — РПЦ: «А где их томос? Сталиным подписан? Пусть покажут»

Президент Украины предлагает Московскому патриархату «померятся томосами». РПЦ ответила.

14.01.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Порошенко РПЦ: А где их томос? Сталиным подписан? Пусть покажут

Храмы Бердска принадлежат РПЦ

У Русской православной церкви (РПЦ) нет томоса об автокефалии поскольку ее статус был установлен решением церковного собора, заявил в Facebook замглавы внешних связей Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) протоиерей Николай Данилевич.

«Автокефальный и патриарший статус РПЦ был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II, а в 1593 году это решение было утверждено Всеправославным собора в Константинополе», — написал Данилевич. Он отметил, что томоса об автокефалии нет и у Константинопольского патриархата, статус которого установлен Халкидонским собором.

«Если Президент П.Порошенко уже стал таким специалистом в томосе, то может он бы для начала предложил самом Константинопольскому патриархату показать свой томос?», — добавил Данилевич.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поздравил граждан страны с образованием Православной церкви Украины, автокефалию которой предоставил Константинопольский патриархат и заявил, что РПЦ нужно показать свой томос.«Сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос… А где их томос? Сталиным подписан? Вот это все с этого и начиналось. Правда — ее не спрячешь», — сказал Порошенко.

Источник: РБК


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(2) Комментариев

  1. zizou

    был предоставлен в 1589 году Константинопольским патриархом Иеремией II
    ==================================
    а, ну да, известная история *CRAZY*

    11 июля И. прибыл в Москву, …
    После торжественного приема состоялись переговоры И. с Борисом Годуновым, во время к-рых выяснилось, что И. не готов обсуждать договоренности … об учреждении Патриаршества на Руси… Переговоры Годунова с И. продолжались почти полгода. Оказавшись фактически под домашним арестом на Рязанском подворье, И. пошел на уступки, предложив Москве автокефалию, подобную той, что имела Охридская архиепископия.

    После 13 янв. 1589 г. И. дал обещание поставить на Руси патриарха из русских и благословить дальнейшее поставление патриарха на Руси Собором рус. архиереев…

    Проведенное в 70-х гг. XX в. палеографическое исследование подписей под этой грамотой выявило значительное количество (66 из 106) неподлинных подписей, а также нек-рое количество подписей, полученных уже после окончания Собора (Фонкич. 1974). Вероятно, И. пошел на подлог в расчете на скорейшее получение милостыни из России…. Расчет И. оправдался, ему была послана щедрая милостыня…. Однако русское правительство было недовольно отсутствием подписи Александрийского патриарха и решением о 5-м месте патриарха Московского в диптихе. Поэтому царь Феодор в посланиях к И. и Александрийскому патриарху Мелетию настаивал на утверждении грамоты об учреждении Патриаршества на Руси Александрийским патриархом и на 3-м месте в диптихе.

    это вот из православной энциклопедии под ред. гундяева ;)

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