Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»

Новые поправки в Уголовный кодекс Украины, касающиеся вопросов квалификации сексуальных преступлений вызвали шквал критики и шуток со стороны украинцев.

Как пишет издание Новости-N, пара молодых людей из Николаева решила показать абсурдность правок и составила «акт на проникновение в другого живого человека».

В этот «документ» они в шутку внесли такие свои данные, как паспорт, идентификационный код, номер мобильного и время, в которое будет происходить проникновение. Кроме того, они указали в акте, что именно будет проведено в процессе и составили его в присутствии трех свидетелей.

Этот документ вызвал множество шуток у других пользователей. В комментариях многие стали придумывать, что нужно добавить в этот «документ» и как его лучше оформить, чтобы избежать уголовного преследования.

«Квитанции об оплате не хватает», — пишет пользователь «Надо же».

«Потом еще и налоговая подключится. Акт выполненных работ есть, а в бюджет средства не поступили», — отвечает на это Biker.

«А куда подавать-то сей документ? Служба должна быть какая-то, как же — такое дело и без конторы», — добавляет «Вопрос».

«Какой акт? Тут надо наряд-допуск на безопасное выполнение работ составлять», — иронизирует пользователь «геморрой».

Некоторые увидели в новом законе «европейские ценности».

«Что-то недоработали этот закон. Ну, составила пара акт о согласии, а потом, в порыве страсти, случились несоответствия договору. Нужно создать контролирующий орган с выездными членами оного. Вызывают бригаду из трех человек, которая и разрешительный документ выдаст на месте, и проконтролирует, чтобы все шло согласно подписанному акту. Да и посоветовать сможет, как это делать по-европейски», — предлагает Алекс.

Других этот «документ» сподвиг на различного рода шутки.

«Теперь на свидание, помимо цветов и конфет, еще нужно таскать с собой папку с чистыми бланками!» — шутит Serafim.

«В Украине скоро появится секта Свидетелей полового акта», — добавляет Мурч.

Согласно новому законодательству, украинские правоохранительные органы теперь будут квалифицировать секс без добровольного согласия как изнасилование. Соответствующие поправки в Уголовный кодекс, одобренные Верховной радой еще в декабре 2017 года, вступили в силу на территории Украины с 11 января. Теперь любой человек может после сексуальных действий написать заявление, что не давал на это согласия.

Источник: РИА Новости