Детям и старикам подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Устроили праздник и очень приятные сюрпризы больным туберкулезом детям, ребятишкам из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, воспитанникам приюта Центра помощи семье и детям «Юнона» и одиноким старикам читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», благотворители собрали для больных туберкулезом детей 140 подарков, перечислили на карту и принесли в редакцию около 50 тыс. рублей. Часть денег, более 13 тыс. рублей, ушла на покупку шоколадных конфет для 60 сладких подарков. К тому же благотворители принесли в редакцию для деток канцелярские товары, раскраски, немного игрушек, подгузники. Волонтер Вячеслав Останин, помогающий деткам туберкулезных санатория и больницы более 10 лет, забрал дары читателей «Курьер. Среда. Бердск» 22 декабря.

Для каждого ребенка был сформирован подарок. В праздничный пакет вошли шоколадные наборы, канцелярские принадлежности, раскраски и игрушки. Учитывался возраст детей.

Утренник в туберкулезной больнице прошел 25 декабря, на следующий день — в туберкулезном санатории. Очень интересный праздник устроили для детворы студенты-волонтеры. Современные Дед Мороз и Снегурочка ни ни минуты не отпускали детское внимание. Ребятня веселилась от души. И радовались не только сладким подаркам и игрушкам. Они пришли в полный восторг от переданных благотворителями раскрасок.

Перед Новым годом «Курьер. Среда. Бердск» вручил подарки от благотворителей трем детям из малообеспеченной семьи. Бердчанка Люба одна воспитывает троих ребятишек: 7-летнюю Сабину, 6-летнего Федю и 3-летнюю Лану. Она сбежала от мужа-тирана и скрывается от него. Работает на двух работах, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Из скромного дохода, половина которого уходит на оплату жилья, Люба смогла выделить деньги лишь на один сладкий подарок для дочерей и сына. И подарки от читателей «Курьер. Среда. Бердск» в семье были очень кстати. Ребятишкам передали большой пакет игрушек, три новогодних сладких подарка, несколько килограммов конфет, карандаши, фломастеры, пластилин. Был подарок и для Любы — два комплекта постельного белья.

Благотворители собирали новогодние подарки и для бердских одиноких бабушек. Комплексный центр социального обслуживания населения подобрал несколько кандидатур из бердчанок золотого возраста, которым помощь не будет лишней. Таких нашлось шесть человек. Накануне Нового года 72-летняя Надежда Квашнина, 85-летняя Евдокия Каразеева, 69-летняя Валентина Сотникова, 85-летняя Зинаида Шушкова получили в подарок от Деда Мороза по комплекту постельного белья, 77-летняя Мария Бычкова — теплый плед, 88-летняя Зоя Ощепкова — электрический чайник. Подарки от незнакомых людей тронули бабушек до слез.

В непростой финансовой ситуации перед Новым годом оказалась семья 38-летней Натальи Конновой. Для ее деток, 13-летней Вики и 8-летнего Артема от читателей «Курьер. Среда. Бердск» передали 2 сладких новогодних подарка и игрушки.

Передали 18 сладких новогодних подарков от читателей «Курьер. Среда. Бердск» для воспитанников отделения приюта Центра помощи семьи и детям «Юнона».

Новогоднюю ночь в приюте встретили 18 воспитанников в возрасте от 4 до 15 лет. Это дети, чьи родители оказались в трудной жизненной ситуации, или которых скоро лишат родительских прав. Для ребятишек было сюрпризом найти под елочкой 1 января еще один дар от Деда Мороза в роли которого выступили читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Из собранных 48 800 рублей «Курьер. Среда. Бердск» потратил 13 616 рублей на покупку шоколадных конфет для 60 сладких подарков в туберкулезные санаторий и больницу, 4912 рублей на приобретение четырех комплектов постельного белья, на покупку 18 сладких подарков для приюта — 5113 рублей, на покупку двух сладких подарков, робота-трансформера и куклы для детей из семьи Конновых — 2833 рубля. Всего — 26 477 рублей. Осталось более 22 тыс. рублей. Эти средства будут потрачены на помощь больным туберкулезом детям. В туберкулезных санатории и больнице есть всегда надобность в средствах личной гигиены, развивающих играх и многом другом.