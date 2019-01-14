КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам
Продам
Продам двухкомнатную квартиру на ул. Попова,2!
Продам 2-ю квартиру на Лунной,10
Продам студию
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц

Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска

Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Протестующему против «власти Путина» инкриминирует хулиганство полиция Бердска

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия

Детям и старикам подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск»

До 7,3 млрд рублей выросла стоимость ремонта Госдумы и Совфеда

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия

Новый пистолетный комплекс под патрон 9×21 успешно прошел испытания. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.

14.01.2019 Фото: © Калашников Медиа Нет комментариев
 
На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия

Минобороны получит новый пистолет

Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, в марте завершит работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство, после чего планируется организовать серию.

В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.
«Рассматриваются три разные производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — сказал источник.

Новый российский пистолет

Ранее сообщалось, что госиспытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Он подвергался воздействию климатических и механических факторов. Также исследовались баллистические характеристики. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.

Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.

Источник: РИА Новости


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика