На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия

Серийное производство новейшего российского пистолета для Минобороны, который призван заменить пистолет Макарова (ПМ), начнется в этом году, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.
По его словам, в марте завершит работу межведомственная комиссия, которая принимает решение о присвоении этому образцу вооружения литеры О1, разрешающей серийное производство, после чего планируется организовать серию.
В настоящее время решается, на какой площадке будет производиться пистолетный комплекс.
«Рассматриваются три разные производственные площадки — «Вятские поляны», «Калашников» и ЦНИИточмаш. Основные претенденты — Москва и Ижевск, но основные технологии и компетенции, необходимые для производства пистолета, — у ЦНИИточмаш, это все понимают», — сказал источник.
Новый российский пистолет
Ранее сообщалось, что госиспытания пистолетного комплекса под патрон 9×21 для Минобороны завершились. Он подвергался воздействию климатических и механических факторов. Также исследовались баллистические характеристики. Он устойчиво работал в широком диапазоне температур от плюс 50 до минус 70 градусов по Цельсию.
Новый пистолет призван заменить ПМ, который сейчас является самым массовым в российской армии. Кроме ПМ, применяется ориентированный под патрон 9×18 пистолет Стечкина. В основном им пользуются подразделения спецназначения.
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