Избили учительницу до потери сознания 8-классники в Сызрани

В Центральную городскую больницу госпитализирована учительница одной из школ Сызрани, пострадавшая от рук подростков. Вопиющий случай произошел 10 января. О случившемся КТВ-ЛУЧ рассказал источник.

По его словам, один из старшеклассников сорвал урок физкультуры и напал на учительницу в коридоре школы около спортзала, после чего к избиению присоединились еще несколько подростков.

«Один из учеников 8 класса нанес учительнице удар в лицо, после чего женщина упала и потеряла сознание. После этого к нему присоединились еще двое и стали пинать ее ногами», — сообщил собеседник.

Известно, что у пострадавшей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и гематомы.

Отметим, что нападение на учителя всегда воспринимается, как чрезвычайный случай и вызывает общественный резонанс.

Источник: ktv-ray.ru