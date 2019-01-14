Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Иностранные туристы, использующие систему tax free, в среднем оставляют в российских магазинах по 100 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проектом, который позволяет покупателям вернуть сумму уплаченного НДС, с апреля 2018-го воспользовались путешественники из 180 государств, самыми активными оказались китайцы. Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры.

Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей.

— Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free, — пояснил Денис Мантуров «Известиям». — Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов добавил, что по количеству трансакций лидировали такие сегменты, как косметика, ювелирные украшения, часы и бижутерия. В пресс-службе ФТС «Известиям» уточнили, что среди товаров, которые пользовались популярностью, также были одежда, обувь, кожгалантерея и черная икра.

За весь период реализации пилотного проекта наибольший размер среднего чека зафиксирован у граждан Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии, пояснил он «Известиям».

Проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года также позитивно отразилось на популярности системы tax free. В этот период рост продаж с возмещением НДС составил 30%. Однако положительная динамика в розничной торговле сохраняется и после окончания мундиаля, добавили в ведомстве. Товарооборот магазинов после старта пилотного проекта увеличился в среднем на 25%.

Средний чек более чем в €1 тыс. — очень хороший результат для российской розницы, сказал «Известиям» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

— Средний чек в 100 тыс. рублей говорит прежде всего о том, что иностранные туристы предпочитают покупать в России дорогие вещи. То есть речь идет о luxury-сегменте, именно он в основном и выигрывает от введения системы, — отметил Вадим Зуйков.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова согласна, что сумма среднего чека достаточно серьезна. Она считает, что зарубежные гости основательно закупаются в России во многом из-за курса валют. Слабый рубль позволяет отечественным компаниям предлагать товары по выгодным ценам в пересчете на доллары и евро.

Пилотный проект tax free недавно продлили до конца 2019 года. После этого будет принято решение о дальнейшем развитии системы, в том числе о ее распространении на всю страну.

Источник: iz.ru