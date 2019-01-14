КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам
Продам
Продам двухкомнатную квартиру на ул. Попова,2!
Продам 2-ю квартиру на Лунной,10
Продам студию
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц

Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска

Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Протестующему против «власти Путина» инкриминирует хулиганство полиция Бердска

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия

Детям и старикам подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск»

До 7,3 млрд рублей выросла стоимость ремонта Госдумы и Совфеда

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

По данным Минпромторга, активным тратам путешественников способствовал запуск системы tax free. Средний чек в=составил 100 тыс. рублей.

14.01.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Пилотный проект tax free продлили до конца 2019 года

Иностранные туристы, использующие систему tax free, в среднем оставляют в российских магазинах по 100 тыс. рублей. Об этом «Известиям» рассказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Проектом, который позволяет покупателям вернуть сумму уплаченного НДС, с апреля 2018-го воспользовались путешественники из 180 государств, самыми активными оказались китайцы. Иностранцы скупали всё — от ювелирных украшений до черной икры.

Пока система действует в торговых точках 12 городов страны, среди которых Москва и Санкт-Петербург. По словам министра, с апреля по декабрь 2018 года туристы купили товары на общую сумму около 8 млрд рублей.

— Этих покупок могло бы попросту не быть без tax free, — пояснил Денис Мантуров «Известиям». — Проект является наглядным примером важности создания механизмов стимулирования торговли вместо воздвигания искусственных барьеров.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов добавил, что по количеству трансакций лидировали такие сегменты, как косметика, ювелирные украшения, часы и бижутерия. В пресс-службе ФТС «Известиям» уточнили, что среди товаров, которые пользовались популярностью, также были одежда, обувь, кожгалантерея и черная икра.

За весь период реализации пилотного проекта наибольший размер среднего чека зафиксирован у граждан Украины, Вьетнама, Израиля, США, Китая, Таиланда, Мексики и Бразилии, пояснил он «Известиям».

Проведение чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года также позитивно отразилось на популярности системы tax free. В этот период рост продаж с возмещением НДС составил 30%. Однако положительная динамика в розничной торговле сохраняется и после окончания мундиаля, добавили в ведомстве. Товарооборот магазинов после старта пилотного проекта увеличился в среднем на 25%.
Средний чек более чем в €1 тыс. — очень хороший результат для российской розницы, сказал «Известиям» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.

— Средний чек в 100 тыс. рублей говорит прежде всего о том, что иностранные туристы предпочитают покупать в России дорогие вещи. То есть речь идет о luxury-сегменте, именно он в основном и выигрывает от введения системы, — отметил Вадим Зуйков.

Преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова согласна, что сумма среднего чека достаточно серьезна. Она считает, что зарубежные гости основательно закупаются в России во многом из-за курса валют. Слабый рубль позволяет отечественным компаниям предлагать товары по выгодным ценам в пересчете на доллары и евро.

Пилотный проект tax free недавно продлили до конца 2019 года. После этого будет принято решение о дальнейшем развитии системы, в том числе о ее распространении на всю страну.

Источник: iz.ru


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика