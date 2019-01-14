Президент США Дональд Трамп пригрозил Турции разорением, если после ухода американских войск из Сирии Анкара в ходе своих операций будет атаковать сирийских курдов.
«Мы разорим Турцию в том случае, если они атакуют курдов», — написал глава Белого дома в воскресенье в Twitter. Он обратил внимание на то, что «курды в свою очередь не должны провоцировать Турцию». Трамп отметил, что необходимо создать «буферную зону в 20 миль» (около 32 км).
Трамп объявил 19 декабря о решении начать вывод американских войск из Сирии. Он мотивировал это тем, что победа над террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии одержана, что было единственной причиной нахождения там войск США. Как заявляли официальные лица США, вывод войск может занять от 60 до 100 дней. При этом в Пентагоне подчеркивали, что кампания против ИГ не окончена, США «продолжат работать со своими партнерами и союзниками для разгрома ИГ».
На прошлой неделе помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в рамках поездки в Израиль (накануне посещения Турции) заявил, что вывод американских войск из Сирии должен проходить с учетом обеспечения безопасности тех, кто сражался с США против ИГ и других террористических группировок. Вклад в победу над ИГ и другими боевиками внесли в том числе курды.
В Анкаре жестко отреагировали на слова Болтона. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал серьезной ошибкой требования США гарантировать безопасность курдов в Сирии. Он заявил, что Турция может начать операцию против курдских формирований на севере Сирии в любой момент после визита Болтона в Анкару, предварительно связавшись с Трампом.
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суверенитет? невмешательство в дела других стран? конкуренция?
— не-е-е, не слышали такого…..
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