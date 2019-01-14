КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам однокомнатную квартиру
Продам
Продам
Продам двухкомнатную квартиру на ул. Попова,2!
Продам 2-ю квартиру на Лунной,10
Продам студию
Продам студию
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц

Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска

Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»

Иностранные туристы за 9 месяцев купили в РФ товаров на 8 млрд рублей

Протестующему против «власти Путина» инкриминирует хулиганство полиция Бердска

Объявления в газеты «Курьер.Среда.Бердск» и «Народ знает всё» можно подать онлайн

На замену пистолета Макарова запустят серию нового оружия

Детям и старикам подарили Новый год читатели «Курьер. Среда. Бердск»

До 7,3 млрд рублей выросла стоимость ремонта Госдумы и Совфеда

Подать платное объявление можно на сайт недвижимости Бердска

Последние комментарии

Январь 2019
M T W T F S S
« Dec    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  


«Скорая» не может найти нужный адрес без фонарей в поселке Боровом Бердска

Из-за отсутствия уличного освещения водители машин скорой помощи теряют драгоценное время для поиска места проживания пациента.

14.01.2019 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
«Скорая» не может найти нужный адрес без фонарей в поселке Боровом Бердска

Большинство улиц в поселке Боровом требуют освещения

Каждый вечер погружается во мрак поселок Боровой в Бердске.

— Освещения в поселке нет. Горит фонарь на остановке общественного транспорта, по фонарю у двух магазинов и по центру три фонаря, еще включают фонари на ул. 2-ой Заводской. Остальные улицы не освещены. К нам, наверное, ночью «скорая» перестанет ездить. Они всегда ездят и ищут адреса — улицы-то не освещены. Ни на ул. Солнечной, ни на Садовой, ни на Школьной — там вообще темнота, освещения уличного нет. У нас в ноябре отец сильно болел. Вызывали «скорую». Мы бегали потом искали ее — проехала в темноте мимо нашего дома. Заходишь в наш поселок — будто в темное царство.
Еще в поселке тротуаров нет. С остановки на Солнечную и до Раздольного. Жителям, в том числе и школьникам, приходится ходить по проезжей части. В последнем «Курьере» выступал Захаров (вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.), он сказал, строительство тротуаров в планы не входит до 2020, что-ли, года. Вот представьте, утром в темноте по проезжей части родители провожают детей в школу. А машины идут одна за другой и никто из автомобилистов скорость не сбавляет. Я на днях подскользнулась на дороге и упала прямо перед машиной. Водитель меня объехал и поехал дальше. Иногда тракторист делает импровизированный тротуарчик — очищает дорогу пошире. А на другой день другой тракторист эту дорожку засыпает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Дерксен.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Глобальное потепление превращает птиц в жестоких убийц Ветераны вызвали на поединок молодых хоккеистов Бердска Обсмеяли украинский закон о «сексе по согласию»

(3) Комментариев

  1. 123

    Это что новость? Бред какой-то. Во всем частном секторе нет освещения. Оно есть только на отдельных участках, где жители сами поставили фонари на столбы или свои дома.
    Везде во всем частном секторе нет тротуаров, даже если есть асфальт. Тот же Боровой относится к той же категории — частный сектор.
    Люди уже больше полувека именно так и живут в частном секторе.

    Вообще освещение номеров домов в частном секторе это ответственность хозяина дома. Всё та же АТИ, которая летом выписывает постановления на кошение травы, починку заборов и так далее должна проверять освещается ли номерной знак дома.

    И это нужно именно для того, чтобы скорая, полиция или газовая служба быстро определили дом по его номеру. Судя по всему кто-то где-то не желает работать.

    А тротуаров как не было так и не будет. Не одному Боровому они нужны, пусть сначала починят и сделают тротуары на тех улицах, где поток пешеходов большой и они проходят через частный сектор, а потом уже берутся за то, чего никогда не было. По ул. Пушкина проезжает и проходит значительно больше машин и пешеходов, а на нескольких километров этой улицы нет тротуаров.

    И еще до кучи. За благоустройство, а очистка дороги к нему относится, в частном секторе отвечают хозяева участков. То есть хозяин участка должен самостоятельно очищать канаву напротив участка, чистить дорогу, косить траву и так далее. Всё это дело определено в постановлении по благоустройству.

    Есть вопросы — есть АТИ, которая должна пинать нерадивых и ленивых. Да, саму дорогу чистит город. Пару раз за зиму, если повезет, но дорога не вплотную к участку подоходит:)

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    «К нам, наверное, ночью «скорая» перестанет ездить. Они всегда ездят и ищут адреса — улицы-то не освещены.»
    У скорой давно есть навигаторы и никто ничего не ищет!
    Если у вас проблема с безопасностью пешеходов (в том числе детей) — пишите в мэрию и просите освещение!

    P.S. Прям противно когда то Путина, то скорую не к месту приплетают….

    Thumb up 1 Thumb down 4

  3. АнтиЯ

    Проблема выеденного яйца не стоит. Решение- одно лишь предписание собственникам повесить светящиеся таблички с адресом установленного образца (возможны варианты) на дома. И все, решаем две проблемы: освещенность улиц и навигацию……

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика