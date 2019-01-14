«Скорая» не может найти нужный адрес без фонарей в поселке Боровом Бердска

Каждый вечер погружается во мрак поселок Боровой в Бердске.

— Освещения в поселке нет. Горит фонарь на остановке общественного транспорта, по фонарю у двух магазинов и по центру три фонаря, еще включают фонари на ул. 2-ой Заводской. Остальные улицы не освещены. К нам, наверное, ночью «скорая» перестанет ездить. Они всегда ездят и ищут адреса — улицы-то не освещены. Ни на ул. Солнечной, ни на Садовой, ни на Школьной — там вообще темнота, освещения уличного нет. У нас в ноябре отец сильно болел. Вызывали «скорую». Мы бегали потом искали ее — проехала в темноте мимо нашего дома. Заходишь в наш поселок — будто в темное царство.

Еще в поселке тротуаров нет. С остановки на Солнечную и до Раздольного. Жителям, в том числе и школьникам, приходится ходить по проезжей части. В последнем «Курьере» выступал Захаров (вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.), он сказал, строительство тротуаров в планы не входит до 2020, что-ли, года. Вот представьте, утром в темноте по проезжей части родители провожают детей в школу. А машины идут одна за другой и никто из автомобилистов скорость не сбавляет. Я на днях подскользнулась на дороге и упала прямо перед машиной. Водитель меня объехал и поехал дальше. Иногда тракторист делает импровизированный тротуарчик — очищает дорогу пошире. А на другой день другой тракторист эту дорожку засыпает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Дерксен.