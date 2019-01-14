«Скорая» не может найти нужный адрес без фонарей в поселке Боровом Бердска

Большинство улиц в поселке Боровом требуют освещения
Каждый вечер погружается во мрак поселок Боровой в Бердске.
— Освещения в поселке нет. Горит фонарь на остановке общественного транспорта, по фонарю у двух магазинов и по центру три фонаря, еще включают фонари на ул. 2-ой Заводской. Остальные улицы не освещены. К нам, наверное, ночью «скорая» перестанет ездить. Они всегда ездят и ищут адреса — улицы-то не освещены. Ни на ул. Солнечной, ни на Садовой, ни на Школьной — там вообще темнота, освещения уличного нет. У нас в ноябре отец сильно болел. Вызывали «скорую». Мы бегали потом искали ее — проехала в темноте мимо нашего дома. Заходишь в наш поселок — будто в темное царство.
Еще в поселке тротуаров нет. С остановки на Солнечную и до Раздольного. Жителям, в том числе и школьникам, приходится ходить по проезжей части. В последнем «Курьере» выступал Захаров (вице-мэр по строительству и городскому хозяйству, — прим. ред.), он сказал, строительство тротуаров в планы не входит до 2020, что-ли, года. Вот представьте, утром в темноте по проезжей части родители провожают детей в школу. А машины идут одна за другой и никто из автомобилистов скорость не сбавляет. Я на днях подскользнулась на дороге и упала прямо перед машиной. Водитель меня объехал и поехал дальше. Иногда тракторист делает импровизированный тротуарчик — очищает дорогу пошире. А на другой день другой тракторист эту дорожку засыпает, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Валентина Дерксен.
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Это что новость? Бред какой-то. Во всем частном секторе нет освещения. Оно есть только на отдельных участках, где жители сами поставили фонари на столбы или свои дома.
Везде во всем частном секторе нет тротуаров, даже если есть асфальт. Тот же Боровой относится к той же категории — частный сектор.
Люди уже больше полувека именно так и живут в частном секторе.
Вообще освещение номеров домов в частном секторе это ответственность хозяина дома. Всё та же АТИ, которая летом выписывает постановления на кошение травы, починку заборов и так далее должна проверять освещается ли номерной знак дома.
И это нужно именно для того, чтобы скорая, полиция или газовая служба быстро определили дом по его номеру. Судя по всему кто-то где-то не желает работать.
А тротуаров как не было так и не будет. Не одному Боровому они нужны, пусть сначала починят и сделают тротуары на тех улицах, где поток пешеходов большой и они проходят через частный сектор, а потом уже берутся за то, чего никогда не было. По ул. Пушкина проезжает и проходит значительно больше машин и пешеходов, а на нескольких километров этой улицы нет тротуаров.
И еще до кучи. За благоустройство, а очистка дороги к нему относится, в частном секторе отвечают хозяева участков. То есть хозяин участка должен самостоятельно очищать канаву напротив участка, чистить дорогу, косить траву и так далее. Всё это дело определено в постановлении по благоустройству.
Есть вопросы — есть АТИ, которая должна пинать нерадивых и ленивых. Да, саму дорогу чистит город. Пару раз за зиму, если повезет, но дорога не вплотную к участку подоходит:)
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«К нам, наверное, ночью «скорая» перестанет ездить. Они всегда ездят и ищут адреса — улицы-то не освещены.»
У скорой давно есть навигаторы и никто ничего не ищет!
Если у вас проблема с безопасностью пешеходов (в том числе детей) — пишите в мэрию и просите освещение!
P.S. Прям противно когда то Путина, то скорую не к месту приплетают….
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Проблема выеденного яйца не стоит. Решение- одно лишь предписание собственникам повесить светящиеся таблички с адресом установленного образца (возможны варианты) на дома. И все, решаем две проблемы: освещенность улиц и навигацию……
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